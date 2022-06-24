24 июня в Екатеринбурге проходит международный музыкальный фестиваль Ural Music Night. Организаторы планируют, что в эту музыкальную ночь в общем на площадках побывает около 300 тысяч человек. О том, что творится в центре Екатеринбурга — в нашем фоторепортаже.

На проспекте Ленина множество народу, который на протяжении всей улицы от Плотинки до оперного театра Екатеринбурга выходит на проезжую часть. Сотрудники ДПС специально выставили машины вокруг пешеходных переходов, чтобы создать зону между машинами и толпой. Однако, некоторые гости фестиваля все равно выходят за ограждения.

Несмотря на работу ДПС, люди все равно выходят на дорогу, где ездят машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не протолкнутся и в переходе на Плотинке — люди протискиваются между друг другом. Толпы наблюдаются и у сцены возле Дворца молодежи, где людям становится плохо от духоты. Как сообщает корреспондент URA.RU, одному человеку вызвали скорую помощь. Количество народа заметно и по мусорным бакам. Они оказались заполнены с горкой.

Собираться народ на МакSим начал еще за четыре часа до концерта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Баки не справились с увеличившимся количеством мусора Фото: URA.RU

Музыкальный фестиваль Ural Music Night проходит в Екатеринбурге в восьмой раз. В этом году он стартовал 24 июня. Хедлайнерами фестиваля являются певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», «АК-47» и «ЛАУД» и многие другие. Фестиваль закончится в три часа ночи на Октябрьской площади, где прозвучит финальный аккорд UMN в виде песни «Луч солнца золотого».