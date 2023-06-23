Врач раскрыла, в каких случаях укус комара может быть опасен

Врач Милинис: комары могут переносить гепатит B, C и малярию

Комары могут переносить опасные заболевания, отметила Алисия Милинис Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В основном, укус комара не представляет опасности. Однако люди с сильной аллергической реакцией могут умереть после него, если им не оказать своевременную помощь. Об этом рассказала врач-терапевт Алисия Милинис.

«Аллергия на укусы комаров — кулицидоз — может привести к развитию тяжелых осложнений вплоть до сильного отека, повышения температуры и асфиксии. Несвоевременное оказание помощи в этом случае может стать причиной летального исхода», — заявила Алисия Милинис в разговоре с Sport24 .

Также комары через укус могут передавать множество опасных заболеваний. Среди них: желтая лихорадка, туляремия, лимфатический филяриатоз, гепатит B и C и малярия. По словам Милинис, инкубационный период этих заболеваний может длиться несколько месяцев. В этом и заключается главная сложность: человек уже забыл, что его укусило насекомое. Однако вредные клетки размножаются в организме. Если симптомы нетипичны, то могут возникнуть сложности и промедления в диагностике, отметила Милинис.

Чтобы защититься от комаров, стоит использовать москитные сетки. В местах предположительного скопления насекомых лучше ходить в закрытой одежде. Также не стоит забывать и про специальные спреи, мази и гели против насекомых. Для снятия зуда от укусов насекомых в домашних условиях можно использовать соду.

После укуса стоит выпить любой антигистаминный препарат. Это облегчить реакцию организма на зуд. Если состояние здоровья не улучшается, то стоит обратиться к врачу, заключила Милинис.