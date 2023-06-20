20 июня 2023

Педиатр назвала простой способ снять зуд от укусов насекомых

Педиатр Никитина: содовый компресс поможет от раздражения кожи после укусов насекомых
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, насекомые, комар, москит, москитная сетка, окно
Чтобы снять зуд от укусов насекомых можно использовать лосьоны, заявила Кристина Никитина Фото:

Для снятия зуда от укусов насекомых в домашних условиях можно использовать соду. Об этом рассказал педиатр клиники DocDeti Кристина Никитина.

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«Содовый компресс может использоваться в качестве защитного средства для кожи и для снятия незначительного раздражения, вызванного укусами насекомых», — рассказала Никитина «Газете.ру». Однако врач предупредила, что сода тоже может вызвать раздражение кожи. По ее словам, без риска можно использовать лосьоны или суспензии с оксидом цинка.

Ранее URA.RU приводило сводку, как обезопасить себя от укусов насекомых. В материале отмечено, что правильно подобранная одежда является важным защитным слоем от насекомых. Во время поездки на природу следует выбирать светлую и плотную одежду. Кроме того, важно не использовать духи. Их запах приманивает насекомых.

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Для снятия зуда от укусов насекомых в домашних условиях можно использовать соду. Об этом рассказал педиатр клиники DocDeti Кристина Никитина. «Содовый компресс может использоваться в качестве защитного средства для кожи и для снятия незначительного раздражения, вызванного укусами насекомых», — рассказала Никитина «Газете.ру». Однако врач предупредила, что сода тоже может вызвать раздражение кожи. По ее словам, без риска можно использовать лосьоны или суспензии с оксидом цинка. Ранее URA.RU приводило сводку, как обезопасить себя от укусов насекомых. В материале отмечено, что правильно подобранная одежда является важным защитным слоем от насекомых. Во время поездки на природу следует выбирать светлую и плотную одежду. Кроме того, важно не использовать духи. Их запах приманивает насекомых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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