Педиатр назвала простой способ снять зуд от укусов насекомых

Педиатр Никитина: содовый компресс поможет от раздражения кожи после укусов насекомых

20 июня 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Чтобы снять зуд от укусов насекомых можно использовать лосьоны, заявила Кристина Никитина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для снятия зуда от укусов насекомых в домашних условиях можно использовать соду. Об этом рассказал педиатр клиники DocDeti Кристина Никитина. Новость по теме Чем опасны комары и как от них защититься. Инфографика «Содовый компресс может использоваться в качестве защитного средства для кожи и для снятия незначительного раздражения, вызванного укусами насекомых», — рассказала Никитина « Газете.ру ». Однако врач предупредила, что сода тоже может вызвать раздражение кожи. По ее словам, без риска можно использовать лосьоны или суспензии с оксидом цинка. Ранее URA.RU приводило сводку, как обезопасить себя от укусов насекомых. В материале отмечено, что правильно подобранная одежда является важным защитным слоем от насекомых. Во время поездки на природу следует выбирать светлую и плотную одежду. Кроме того, важно не использовать духи. Их запах приманивает насекомых.

Для снятия зуда от укусов насекомых в домашних условиях можно использовать соду. Об этом рассказал педиатр клиники DocDeti Кристина Никитина. «Содовый компресс может использоваться в качестве защитного средства для кожи и для снятия незначительного раздражения, вызванного укусами насекомых», — рассказала Никитина «Газете.ру». Однако врач предупредила, что сода тоже может вызвать раздражение кожи. По ее словам, без риска можно использовать лосьоны или суспензии с оксидом цинка. Ранее URA.RU приводило сводку, как обезопасить себя от укусов насекомых. В материале отмечено, что правильно подобранная одежда является важным защитным слоем от насекомых. Во время поездки на природу следует выбирать светлую и плотную одежду. Кроме того, важно не использовать духи. Их запах приманивает насекомых.