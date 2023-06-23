Минимум два человека погибли после ракетных ударов ВСУ в Геническе

Минимум два мирных жителя погибли в результате ракетного удара ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минимум два мирных жителя погибли из-за украинского ракетного обстрела в городе Геническ в Херсонской области. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее стало известно об обстреле города ракетами Storm Shadow.
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