Минимум два человека погибли после ракетных ударов ВСУ в Геническе

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Заброшенная школа-интернат по улице Карбышева 52. Курган, разбитые стекла, заброшенное здание, окна без стекол, выбитые окна, школа интернат
Минимум два мирных жителя погибли в результате ракетного удара ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минимум два мирных жителя погибли из-за украинского ракетного обстрела в городе Геническ в Херсонской области. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее стало известно об обстреле города ракетами Storm Shadow.

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Минимум два мирных жителя погибли из-за украинского ракетного обстрела в городе Геническ в Херсонской области. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее стало известно об обстреле города ракетами Storm Shadow.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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