Минимум два человека погибли после ракетных ударов ВСУ в Геническе

23 июня 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Минимум два мирных жителя погибли в результате ракетного удара ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минимум два мирных жителя погибли из-за украинского ракетного обстрела в городе Геническ в Херсонской области. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее стало известно об обстреле города ракетами Storm Shadow.

Минимум два мирных жителя погибли из-за украинского ракетного обстрела в городе Геническ в Херсонской области. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее стало известно об обстреле города ракетами Storm Shadow.