В пермском ЖК проводят вакцинацию в связи с подозрением на очаг кори. Фото

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Виды города. Пермь, многоэтажный дом, недвижимость, спальный район, ипотека, жилой комплекс, новостройки, жк, многоквартирный дом, жк гулливер
У одного из жильцов ЖК «Гулливер» обнаружили симптомы кори Фото:

В пермском ЖК «Гулливер» проводятся противоэпидемические мероприятия в связи со случаем заболевания одного жильцов, у которого нашли симптомы похожие на корь. Вблизи жилого комплекса работает пункт вакцинации, где все желающие могут поставить себе прививки, сообщил корреспондент URA.RU.

«Поблизости установлена передвижная лаборатория. Также на дверях подъездов жилого комплекса расклеены объявления о проведении мероприятий в связи со случаем заболевания с симптомами кори, который был выявлен в „Гулливере“. ЖК подлежит вакцинации, в пятницу и субботу до 20:00 проводится поквартирный обход медицинскими работниками», — рассказал корреспондент агентства.

Издание «В курсе.ру» со ссылкой на пермское управление Роспотребнадзора сообщает, что лабораторного подтверждения случая заболевания именно корью пока нет. Необходимо дождаться результатов анализов. Ранее в Пермском крае были зафиксированы два случая заболевания корью. Опасную инфекцию завезли в регион из Волгоградской области.

Медосмотр жильцов дома 52 б по улице Революции по кори. Пермь
Мобильный пункт вакцинации установили во дворе ЖК «Гулливер»
Фото:

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В пермском ЖК «Гулливер» проводятся противоэпидемические мероприятия в связи со случаем заболевания одного жильцов, у которого нашли симптомы похожие на корь. Вблизи жилого комплекса работает пункт вакцинации, где все желающие могут поставить себе прививки, сообщил корреспондент URA.RU. «Поблизости установлена передвижная лаборатория. Также на дверях подъездов жилого комплекса расклеены объявления о проведении мероприятий в связи со случаем заболевания с симптомами кори, который был выявлен в „Гулливере“. ЖК подлежит вакцинации, в пятницу и субботу до 20:00 проводится поквартирный обход медицинскими работниками», — рассказал корреспондент агентства. Издание «В курсе.ру» со ссылкой на пермское управление Роспотребнадзора сообщает, что лабораторного подтверждения случая заболевания именно корью пока нет. Необходимо дождаться результатов анализов. Ранее в Пермском крае были зафиксированы два случая заболевания корью. Опасную инфекцию завезли в регион из Волгоградской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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