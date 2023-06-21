21 июня 2023

Роспотребнадзор: корь в Пермский край завезли с юга России

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Специалисты Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование Фото:

Корь в Пермский край завезли из Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В одном случае корь завезена из Волгоградской области, в другом — предполагаем связь с первым случаем. Сейчас ведется эпидемиологическое расследование. За всеми, кто контактировал с больными, ведется медицинское наблюдение», — сообщает портал «В Курсе» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

На данный момент на территории Пермского края не зафиксированы вспышки кори, но есть два очага. Корь является опасным инфекционным заболеванием. Распространение болезни можно предотвратить только плановой иммунизацией населения, которая ведется в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

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Корь в Пермский край завезли из Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В одном случае корь завезена из Волгоградской области, в другом — предполагаем связь с первым случаем. Сейчас ведется эпидемиологическое расследование. За всеми, кто контактировал с больными, ведется медицинское наблюдение», — сообщает портал «В Курсе» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора. На данный момент на территории Пермского края не зафиксированы вспышки кори, но есть два очага. Корь является опасным инфекционным заболеванием. Распространение болезни можно предотвратить только плановой иммунизацией населения, которая ведется в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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