Роспотребнадзор: корь в Пермский край завезли с юга России

Корь в Пермский край завезли из Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В одном случае корь завезена из Волгоградской области, в другом — предполагаем связь с первым случаем. Сейчас ведется эпидемиологическое расследование. За всеми, кто контактировал с больными, ведется медицинское наблюдение», — сообщает портал «В Курсе» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.
На данный момент на территории Пермского края не зафиксированы вспышки кори, но есть два очага. Корь является опасным инфекционным заболеванием. Распространение болезни можно предотвратить только плановой иммунизацией населения, которая ведется в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
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