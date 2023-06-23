23 июня 2023

Оркестр Курентзиса исполнил Чайковского на открытии Дягилевского фестиваля в Перми

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Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Теодор Курентзис выступил на открытии Дягилевского фестиваля со своим оркестром Фото:

В рамках открытиях Дягилевского фестиваля в Перми, которое состоялось 23 июня, симфонический оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнил три произведения Петра Ильича Чайковского. Все композиции были связаны с Италией, отметили организаторы.

«Это эмоциональные и насыщенные театральным драматизмом оркестровая фантазия „Ромео и Джульетта“, симфоническая фантазия „Франческа да Римини“ на сюжет из „Божественной комедии“ Данте, а также Итальянское каприччио, созданное на основе впечатлений от посещения Рима и местного карнавала», — пояснили в пресс-службе фестиваля, передает ТАСС. Концерт завершился овациями. На бис оркестр исполнил фрагмент из «Лебединого озера».

Фестиваль в этом году продлится 11 дней до 2 июля. Ранее сообщалось, что в Центральном выставочном зале Перми появился тематический мерч — хлопковые футболки с портретом импресарио Сергея Дягилева. Приобрести их может каждый, но тираж ограничен. Часть мероприятий Дягилевского фестиваля будут показывать онлайн. Трансляции будут проходить на платформах соцсети «ВКонтакте» и YouTube. Билеты на концерт musicAeterna Курентзиса фанаты раскупили за два часа после старта продаж.

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В рамках открытиях Дягилевского фестиваля в Перми, которое состоялось 23 июня, симфонический оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнил три произведения Петра Ильича Чайковского. Все композиции были связаны с Италией, отметили организаторы. «Это эмоциональные и насыщенные театральным драматизмом оркестровая фантазия „Ромео и Джульетта“, симфоническая фантазия „Франческа да Римини“ на сюжет из „Божественной комедии“ Данте, а также Итальянское каприччио, созданное на основе впечатлений от посещения Рима и местного карнавала», — пояснили в пресс-службе фестиваля, передает ТАСС. Концерт завершился овациями. На бис оркестр исполнил фрагмент из «Лебединого озера». Фестиваль в этом году продлится 11 дней до 2 июля. Ранее сообщалось, что в Центральном выставочном зале Перми появился тематический мерч — хлопковые футболки с портретом импресарио Сергея Дягилева. Приобрести их может каждый, но тираж ограничен. Часть мероприятий Дягилевского фестиваля будут показывать онлайн. Трансляции будут проходить на платформах соцсети «ВКонтакте» и YouTube. Билеты на концерт musicAeterna Курентзиса фанаты раскупили за два часа после старта продаж.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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