В Перми в честь Дягилевского фестиваля стали продавать мерч, которого хватит не всем

В пермском Центральном выставочном зале появился мерч Дягилевского фестиваля — хлопковые футболки с портретом импресарио Сергея Дягилева. Их можно приобрести, но тираж ограничен, и хватить может не всем, сообщается в социальных сетях ЦВЗ.
«В Перми открылся Дягилевский фестиваль. По этому поводу в нашем художественном салоне появился прекрасный мерч — это хлопковые футболки со стилизованным портретом великого импресарио. Приходите, тираж мерча ограничен», — сообщает ЦВЗ в соцсетях.
Футболки представлены только в белом цвете. Их стоимость — 2300 рублей. Но это не единственная вещь, которую можно купить в память о фестивале. Пермский магазин PLACE вместе с российским брендом GAZE создали ароматические свечи. В коллекции представлено два аромата.
Ранее URA.RU рассказало, что Дягилевский фестиваль будут показывать онлайн. Трансляции будут идти в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.