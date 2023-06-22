22 июня 2023

В Перми в честь Дягилевского фестиваля стали продавать мерч, которого хватит не всем

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие Дягилевского фестиваля. Пермь , татуировка, тату
На память о фестивале можно купить футболку или ароматические свечи Фото:

В пермском Центральном выставочном зале появился мерч Дягилевского фестиваля — хлопковые футболки с портретом импресарио Сергея Дягилева. Их можно приобрести, но тираж ограничен, и хватить может не всем, сообщается в социальных сетях ЦВЗ.

«В Перми открылся Дягилевский фестиваль. По этому поводу в нашем художественном салоне появился прекрасный мерч — это хлопковые футболки со стилизованным портретом великого импресарио. Приходите, тираж мерча ограничен», — сообщает ЦВЗ в соцсетях.

Футболки представлены только в белом цвете. Их стоимость — 2300 рублей. Но это не единственная вещь, которую можно купить в память о фестивале. Пермский магазин PLACE вместе с российским брендом GAZE создали ароматические свечи. В коллекции представлено два аромата.

Ранее URA.RU рассказало, что Дягилевский фестиваль будут показывать онлайн. Трансляции будут идти в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube.

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В пермском Центральном выставочном зале появился мерч Дягилевского фестиваля — хлопковые футболки с портретом импресарио Сергея Дягилева. Их можно приобрести, но тираж ограничен, и хватить может не всем, сообщается в социальных сетях ЦВЗ. «В Перми открылся Дягилевский фестиваль. По этому поводу в нашем художественном салоне появился прекрасный мерч — это хлопковые футболки со стилизованным портретом великого импресарио. Приходите, тираж мерча ограничен», — сообщает ЦВЗ в соцсетях. Футболки представлены только в белом цвете. Их стоимость — 2300 рублей. Но это не единственная вещь, которую можно купить в память о фестивале. Пермский магазин PLACE вместе с российским брендом GAZE создали ароматические свечи. В коллекции представлено два аромата. Ранее URA.RU рассказало, что Дягилевский фестиваль будут показывать онлайн. Трансляции будут идти в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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