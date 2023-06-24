Военные Тайваня заявили, что к острову движется 19 самолетов Китая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, армия кнр, армия китая, арми
Пять кораблей НОАК начали боевое патрулирование, заявили в Минобороны Тайваня Фото:

На Тайване зафиксировали приближение самолетов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом стало известно из заявления Минобороны острова.

«Вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая, восемь из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива», — сообщило Минобороны Тайваня в Twitter. Там добавили, что еще пять кораблей НОАК начали боевое патрулирование.

Ранее глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил, что республика не будет идти на компромиссы с США по тайваньскому вопросу. Он потребовал Запад отменить санкции против КНР. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сказал, что США не поддерживают независимость Тайваня, из-за того, что не хотят начинать военный конфликт с Китаем. Официальный представитель Народно-освободительной армии КНР Ши И сообщил, что армия Китая проведет учения на Тайване.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Тайване зафиксировали приближение самолетов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом стало известно из заявления Минобороны острова. «Вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая, восемь из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива», — сообщило Минобороны Тайваня в Twitter. Там добавили, что еще пять кораблей НОАК начали боевое патрулирование. Ранее глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил, что республика не будет идти на компромиссы с США по тайваньскому вопросу. Он потребовал Запад отменить санкции против КНР. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сказал, что США не поддерживают независимость Тайваня, из-за того, что не хотят начинать военный конфликт с Китаем. Официальный представитель Народно-освободительной армии КНР Ши И сообщил, что армия Китая проведет учения на Тайване.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...