Военные Тайваня заявили, что к острову движется 19 самолетов Китая

На Тайване зафиксировали приближение самолетов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом стало известно из заявления Минобороны острова.
«Вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая, восемь из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива», — сообщило Минобороны Тайваня в Twitter. Там добавили, что еще пять кораблей НОАК начали боевое патрулирование.
Ранее глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил, что республика не будет идти на компромиссы с США по тайваньскому вопросу. Он потребовал Запад отменить санкции против КНР. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сказал, что США не поддерживают независимость Тайваня, из-за того, что не хотят начинать военный конфликт с Китаем. Официальный представитель Народно-освободительной армии КНР Ши И сообщил, что армия Китая проведет учения на Тайване.
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