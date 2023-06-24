Военные Тайваня заявили, что к острову движется 19 самолетов Китая

24 июня 2023 в 08:42 Размер текста - 17 +

Пять кораблей НОАК начали боевое патрулирование, заявили в Минобороны Тайваня Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Тайване зафиксировали приближение самолетов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом стало известно из заявления Минобороны острова. «Вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая, восемь из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива», — сообщило Минобороны Тайваня в Twitter. Там добавили, что еще пять кораблей НОАК начали боевое патрулирование. Ранее глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил, что республика не будет идти на компромиссы с США по тайваньскому вопросу. Он потребовал Запад отменить санкции против КНР. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сказал, что США не поддерживают независимость Тайваня, из-за того, что не хотят начинать военный конфликт с Китаем. Официальный представитель Народно-освободительной армии КНР Ши И сообщил, что армия Китая проведет учения на Тайване.

На Тайване зафиксировали приближение самолетов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом стало известно из заявления Минобороны острова. «Вооруженные силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая, восемь из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива», — сообщило Минобороны Тайваня в Twitter. Там добавили, что еще пять кораблей НОАК начали боевое патрулирование. Ранее глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил, что республика не будет идти на компромиссы с США по тайваньскому вопросу. Он потребовал Запад отменить санкции против КНР. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сказал, что США не поддерживают независимость Тайваня, из-за того, что не хотят начинать военный конфликт с Китаем. Официальный представитель Народно-освободительной армии КНР Ши И сообщил, что армия Китая проведет учения на Тайване.