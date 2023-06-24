Ростовский губернатор призвал жителей не выезжать на трассу М-4 Дон, где была военная техника

24 июня 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Губернатор сообщили о пробках на трасс (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не выезжать на федеральную трассу М-4 Дон. Ранее там была замечена военная техника. «Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на м-4 Дон», — написал губернатор у себя в Telegram . По его словам, на некоторых участках трассы скопилось большое количество транспорта, а пробки растянулись на несколько километров. Ранее власти региона сообщили, что по дороге М-4 Дон движется военная техника. Силовики мобилизовали силы после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря формирований. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ, а также всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер». На Пригожина заведено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж». Это подтвердили в Генпропуратуре РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не выезжать на федеральную трассу М-4 Дон. Ранее там была замечена военная техника. «Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на м-4 Дон», — написал губернатор у себя в Telegram. По его словам, на некоторых участках трассы скопилось большое количество транспорта, а пробки растянулись на несколько километров. Ранее власти региона сообщили, что по дороге М-4 Дон движется военная техника. Силовики мобилизовали силы после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря формирований. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ, а также всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер». На Пригожина заведено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж». Это подтвердили в Генпропуратуре РФ.