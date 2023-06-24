Ростовский губернатор призвал жителей не выезжать на трассу М-4 Дон, где была военная техника

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Губернатор сообщили о пробках на трасс (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не выезжать на федеральную трассу М-4 Дон. Ранее там была замечена военная техника.

«Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на м-4 Дон», — написал губернатор у себя в Telegram. По его словам, на некоторых участках трассы скопилось большое количество транспорта, а пробки растянулись на несколько километров.

Ранее власти региона сообщили, что по дороге М-4 Дон движется военная техника. Силовики мобилизовали силы после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря формирований. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ, а также всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер». На Пригожина заведено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж». Это подтвердили в Генпропуратуре РФ.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не выезжать на федеральную трассу М-4 Дон. Ранее там была замечена военная техника. «Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на м-4 Дон», — написал губернатор у себя в Telegram. По его словам, на некоторых участках трассы скопилось большое количество транспорта, а пробки растянулись на несколько километров. Ранее власти региона сообщили, что по дороге М-4 Дон движется военная техника. Силовики мобилизовали силы после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря формирований. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ, а также всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер». На Пригожина заведено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж». Это подтвердили в Генпропуратуре РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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