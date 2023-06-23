Полпред Якушев прокомментировал обращение президента Путина

Полпред УрФО Якушев: только приказы Верховного Главнокомандующего имеют легитимность

24 июня 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Якушев призвал уральцев сохранять спокойствие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал обращение президента России Владимира Путина по мятежу ЧВК «Вагнер». Полпред призвал жителей УрФО сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. «Сегодня для страны нет ничего важнее победы. Достичь ее можно только одним способом: через единство. Идти на поводу у чьих-то непомерных амбиций, поддаваться на провокации — значит предать всех, кто пожертвовал своими жизнями ради общего дела, ради победы», — заявил Якушев. Полпред подчеркнул, что важно сплотиться и предотвращать подобные явления. «Сегодня как никогда важно предотвратить подобные явления. Вспомнить о наших истинных целях и стремлениях. Сплотиться и не допустить распространения мятежа. Напоминаю, что только приказы Верховного Главнокомандующего имеют легитимность. Я призываю жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Помните: в единстве наша победа!», — сообщил Владимир Якушев.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал обращение президента России Владимира Путина по мятежу ЧВК «Вагнер». Полпред призвал жителей УрФО сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. «Сегодня для страны нет ничего важнее победы. Достичь ее можно только одним способом: через единство. Идти на поводу у чьих-то непомерных амбиций, поддаваться на провокации — значит предать всех, кто пожертвовал своими жизнями ради общего дела, ради победы», — заявил Якушев. Полпред подчеркнул, что важно сплотиться и предотвращать подобные явления. «Сегодня как никогда важно предотвратить подобные явления. Вспомнить о наших истинных целях и стремлениях. Сплотиться и не допустить распространения мятежа. Напоминаю, что только приказы Верховного Главнокомандующего имеют легитимность. Я призываю жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Помните: в единстве наша победа!», — сообщил Владимир Якушев.