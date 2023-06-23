23 июня 2023

Полпред Якушев прокомментировал обращение президента Путина

Полпред УрФО Якушев: только приказы Верховного Главнокомандующего имеют легитимность
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред по УрФО в Президентской академии. Екатеринбург, якушев владимир
Якушев призвал уральцев сохранять спокойствие Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал обращение президента России Владимира Путина по мятежу ЧВК «Вагнер». Полпред призвал жителей УрФО сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

«Сегодня для страны нет ничего важнее победы. Достичь ее можно только одним способом: через единство. Идти на поводу у чьих-то непомерных амбиций, поддаваться на провокации — значит предать всех, кто пожертвовал своими жизнями ради общего дела, ради победы», — заявил Якушев.

Полпред подчеркнул, что важно сплотиться и предотвращать подобные явления. «Сегодня как никогда важно предотвратить подобные явления. Вспомнить о наших истинных целях и стремлениях. Сплотиться и не допустить распространения мятежа. Напоминаю, что только приказы Верховного Главнокомандующего имеют легитимность. Я призываю жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Помните: в единстве наша победа!», — сообщил Владимир Якушев.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал обращение президента России Владимира Путина по мятежу ЧВК «Вагнер». Полпред призвал жителей УрФО сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. «Сегодня для страны нет ничего важнее победы. Достичь ее можно только одним способом: через единство. Идти на поводу у чьих-то непомерных амбиций, поддаваться на провокации — значит предать всех, кто пожертвовал своими жизнями ради общего дела, ради победы», — заявил Якушев. Полпред подчеркнул, что важно сплотиться и предотвращать подобные явления. «Сегодня как никогда важно предотвратить подобные явления. Вспомнить о наших истинных целях и стремлениях. Сплотиться и не допустить распространения мятежа. Напоминаю, что только приказы Верховного Главнокомандующего имеют легитимность. Я призываю жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Помните: в единстве наша победа!», — сообщил Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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