Мэр Екатеринбурга раскрыл реакцию чиновников на мятеж Пригожина

Мэр Екатеринбурга Орлов: спецсовещаний по поводу мятежа Пригожина не было

24 июня 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов дал понять, что обстановка в городе стабильная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Руководство Екатеринбурга и области отреагировало на вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» без паники. На это указывают слова мэра города Алексея Орлова, который в разговоре с URA.RU заявил, что каких-либо совещаний на эту тему утром и днем не было. Орлов — член регионального правительства без портфеля. «Пока информации [о совещаниях] нет. Если будут назначены, соответственно, я приму участие», — сказал Орлов за полчаса до того, как губернатор Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обстановку в Екатеринбурге Орлов назвал стабильной, меры безопасности усилены и так — из-за Дня молодежи. Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством.

Руководство Екатеринбурга и области отреагировало на вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» без паники. На это указывают слова мэра города Алексея Орлова, который в разговоре с URA.RU заявил, что каких-либо совещаний на эту тему утром и днем не было. Орлов — член регионального правительства без портфеля. «Пока информации [о совещаниях] нет. Если будут назначены, соответственно, я приму участие», — сказал Орлов за полчаса до того, как губернатор Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обстановку в Екатеринбурге Орлов назвал стабильной, меры безопасности усилены и так — из-за Дня молодежи. Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством.