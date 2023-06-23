23 июня 2023

Мэр Екатеринбурга раскрыл реакцию чиновников на мятеж Пригожина

Мэр Екатеринбурга Орлов: спецсовещаний по поводу мятежа Пригожина не было
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Капсула времени. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов дал понять, что обстановка в городе стабильная Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Руководство Екатеринбурга и области отреагировало на вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» без паники. На это указывают слова мэра города Алексея Орлова, который в разговоре с URA.RU заявил, что каких-либо совещаний на эту тему утром и днем не было. Орлов — член регионального правительства без портфеля.

«Пока информации [о совещаниях] нет. Если будут назначены, соответственно, я приму участие», — сказал Орлов за полчаса до того, как губернатор Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обстановку в Екатеринбурге Орлов назвал стабильной, меры безопасности усилены и так — из-за Дня молодежи.

Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство Екатеринбурга и области отреагировало на вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» без паники. На это указывают слова мэра города Алексея Орлова, который в разговоре с URA.RU заявил, что каких-либо совещаний на эту тему утром и днем не было. Орлов — член регионального правительства без портфеля. «Пока информации [о совещаниях] нет. Если будут назначены, соответственно, я приму участие», — сказал Орлов за полчаса до того, как губернатор Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обстановку в Екатеринбурге Орлов назвал стабильной, меры безопасности усилены и так — из-за Дня молодежи. Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...