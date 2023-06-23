23 июня 2023

В Сургуте после обысков силовиков прекратил работу пункт набора в ЧВК «Вагнер»

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Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц
Представители Пригожина не появлялись в центре несколько дней Фото:

В Сургуте (ХМАО) после обысков силовиков пункт набора в ЧВК «Вагнер» прекратил свою работу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружным силовым структурам.

«Центр спортивной реабилитации, где представителям бизнесмена Пригожина было выделено помещение на общественных началах, отказался продлевать аренду. Отказ последовал после организации вооруженного мятежа представителями военной компании», — сообщил источник.

По номеру телефона, который представители частной армии указывали для связи в Сургуте, никто не отвечает. Руководитель центра спортивной подготовки и реабилитации Павел Созонов подтвердил агентству, что организация разорвала отношения с представителями Пригожина. «Пока они действовали по закону, мы с ними сотрудничали, но после их вооруженного мятежа мы не собираемся с ними дальше работать. Мы полностью поддерживаем нашего президента. „Вагнер“ для нас вне закона», — сообщил Созонов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в центре набора в ЧВК «Вагнер» прошли обыски. Вечером 23 июня их лидер Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством.

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В Сургуте (ХМАО) после обысков силовиков пункт набора в ЧВК «Вагнер» прекратил свою работу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружным силовым структурам. «Центр спортивной реабилитации, где представителям бизнесмена Пригожина было выделено помещение на общественных началах, отказался продлевать аренду. Отказ последовал после организации вооруженного мятежа представителями военной компании», — сообщил источник. По номеру телефона, который представители частной армии указывали для связи в Сургуте, никто не отвечает. Руководитель центра спортивной подготовки и реабилитации Павел Созонов подтвердил агентству, что организация разорвала отношения с представителями Пригожина. «Пока они действовали по закону, мы с ними сотрудничали, но после их вооруженного мятежа мы не собираемся с ними дальше работать. Мы полностью поддерживаем нашего президента. „Вагнер“ для нас вне закона», — сообщил Созонов. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в центре набора в ЧВК «Вагнер» прошли обыски. Вечером 23 июня их лидер Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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