В Сургуте после обысков силовиков прекратил работу пункт набора в ЧВК «Вагнер»

Представители Пригожина не появлялись в центре несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) после обысков силовиков пункт набора в ЧВК «Вагнер» прекратил свою работу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружным силовым структурам.

«Центр спортивной реабилитации, где представителям бизнесмена Пригожина было выделено помещение на общественных началах, отказался продлевать аренду. Отказ последовал после организации вооруженного мятежа представителями военной компании», — сообщил источник.

По номеру телефона, который представители частной армии указывали для связи в Сургуте, никто не отвечает. Руководитель центра спортивной подготовки и реабилитации Павел Созонов подтвердил агентству, что организация разорвала отношения с представителями Пригожина. «Пока они действовали по закону, мы с ними сотрудничали, но после их вооруженного мятежа мы не собираемся с ними дальше работать. Мы полностью поддерживаем нашего президента. „Вагнер“ для нас вне закона», — сообщил Созонов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в центре набора в ЧВК «Вагнер» прошли обыски. Вечером 23 июня их лидер Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством.