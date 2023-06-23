23 июня 2023

В Сургуте в центре набора в ЧВК «Вагнер» прошли обыски

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, спецоперация, обыск
Обыск проводили вооруженные люди в штатском Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

В Сургуте в центре набора в ЧВК «Вагнер» силовики провели обыски. Они работали в штатском, но были вооружены передает журналист URA.RU.

«Как сообщили сотрудники, во время оперативных мероприятий ими были изъяты документы и записи с камер видеонаблюдения. Сам пункт приема в частную армию Пригожина находится в центре спортивной реабилитации. На время проведения обыска его сотрудникам было запрещено покидать рабочие места», — передает журналист.

Отвечать на любые вопросы корреспондента URA.RU силовики отказались. Кроме этого, вооруженные люди заставили удалить все видео, которые были сняты им при входе в помещение. Полиция и СКР отрицают причастность к оперативным мероприятиям. В ФСБ был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов его частной армии. Минобороны опровергло это заявление. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава ХМАО Наталья Комарова и политические элиты региона выступили в поддержку главнокомандующего.

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В Сургуте в центре набора в ЧВК «Вагнер» силовики провели обыски. Они работали в штатском, но были вооружены передает журналист URA.RU. «Как сообщили сотрудники, во время оперативных мероприятий ими были изъяты документы и записи с камер видеонаблюдения. Сам пункт приема в частную армию Пригожина находится в центре спортивной реабилитации. На время проведения обыска его сотрудникам было запрещено покидать рабочие места», — передает журналист. Отвечать на любые вопросы корреспондента URA.RU силовики отказались. Кроме этого, вооруженные люди заставили удалить все видео, которые были сняты им при входе в помещение. Полиция и СКР отрицают причастность к оперативным мероприятиям. В ФСБ был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов его частной армии. Минобороны опровергло это заявление. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава ХМАО Наталья Комарова и политические элиты региона выступили в поддержку главнокомандующего.
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