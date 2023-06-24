Путин предупредил о последствиях попытки вооруженного мятежа

В России грядут серьезные перемены в элитах

24 июня 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предупредил о скорых переменах в российских элитах после попытки вооруженного мятежа Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Попытка вооруженного мятежа приведет к переменам в российских элитах. Зачинщиков будут выявлять на всех уровнях, комментируют эксперты смыслы обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам после попытки вооруженного мятежа 24 июня. Путин предупредил о неминуемой ответственности всех, кто в условиях ведения боевых действий работает против своей страны, фактически помогая врагу. Никто не будет обращать внимание ни на положение изменников и ни на статус предателей Родины, говорят политологи. Основатель ЧВК Евгений Пригожин организовал 23 июня попытку вооруженного мятежа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С обращением к народу России президент РФ Владимир Путин выступил впервые с сентября 2022 года (тогда он объявил о начале частичной мобилизации). Поводом для этого стала попытка вооруженного мятежа, которую организовал основатель частной военной компании «Вагнер» (ЧВК) Евгений Пригожин (против него возбуждено уголовное дело). Сначала Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном российскими военными. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. При этом ЧВК заблокировала штаб Объединенной группировки войск в Ростове-на-Дону. В ряде регионов, в том числе в Москве введет режим контртеррористической операции. В течение ночи Путин был на связи с командующими всех направлений в зоне СВО. Об этом президент сообщил в своем обращении к народу, военнослужащим. Он подчеркнул, что российские бойцы «сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически». Путин обратился и к тем, «кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа». По словам президента, Россия ведет битву, «когда решается судьба народа», «битву за свое будущее». «Это требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. В сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество. Это удар в спину», — заявил Путин. Бойцы российской армии не сдают своих позиций и мужественно отражают атаки врага, заверил президент РФ Владимир Путин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Он отметил, что повторяется история 1917 года, когда такие же «интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа» привели к гражданской войне. «Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства», — заверил президент. Произошедшее Путин называет именно предательством, к которому привели «непомерные амбиции и личные интересы». «К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению и капитуляции», — заявил Путин. Много бойцов ЧВК «Вагнер» погибло, освобождая Бахмут и Соледар, но сегодняшние действия группы — измена и предательство, говорит Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам президента, «действия [власти] по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие». «Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это», — подчеркнул глава государства. В условиях вооруженного мятежа такое обращение президента объяснимо: сохранение территориальной целостности страны и дееспособности власти — его конституционная обязанность, объясняет научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Понятно, что это сложное решение, но иного быть не может — уговоры здесь неуместны, да и, главное, они не будут эффективны. Если человек на такое решился, его уже не уговорить. Можно только победить. Если заниматься уговорами, завтра найдутся и другие, кто тоже захотят выразить свое недовольство. В данном случае Путин не выступает ни на чьей-либо стороне из участников конфликта. Он выступил на стороне власти», — пояснил Журавлев. Путин дал понять в своем обращении, что уже в ближайшее время будут приняты жесткие меры внутри элит, полагает политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Дискуссия [которая шла между Пригожиным и Шойгу] помогала нашей армии модернизироваться. В этом и была ее ценность, которую президент, очевидно, видел. Но то, что совершили эти люди, — это мятеж. Это то, что Путин назвал разрушением единства страны — корня нашей победы в СВО. Это отступничество. Причем Путин не произнес фамилию руководителя группы. Но он четко сказал, что все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. Речь идет не только о тех, кто находится под управлением руководителей ЧВК. Организационные и кадровые выводы должны быть сделаны», — убежден Баширов. Новость по теме Пригожин организовал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер»: главное за ночь По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, бойцы ЧВК «Вагнер» воевали на самых опасных направлениях, несли большие потери, проявляли героизм, но то, что произошло, целиком перевернуло всю картину. «Речь идет о том, что группа фактически вогнала нож в спину нашим солдатам, которые сейчас воюют на фронте. Блокировка штаба в Ростове-на-Дону — это серьезная угроза для работы Вооруженных Сил в зоне проведения СВО: оттуда осуществляется управление всеми военными частями, идет поставка боеприпасов и т. д. Фактически мятежники играют на руку врагу. Это удар в сердце нашей обороны в тот момент, когда наступление противника остановлено и когда есть все возможности для контрнаступления и для победы. Это действительно измена», — резюмировал Данилин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытка вооруженного мятежа приведет к переменам в российских элитах. Зачинщиков будут выявлять на всех уровнях, комментируют эксперты смыслы обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам после попытки вооруженного мятежа 24 июня. Путин предупредил о неминуемой ответственности всех, кто в условиях ведения боевых действий работает против своей страны, фактически помогая врагу. Никто не будет обращать внимание ни на положение изменников и ни на статус предателей Родины, говорят политологи. С обращением к народу России президент РФ Владимир Путин выступил впервые с сентября 2022 года (тогда он объявил о начале частичной мобилизации). Поводом для этого стала попытка вооруженного мятежа, которую организовал основатель частной военной компании «Вагнер» (ЧВК) Евгений Пригожин (против него возбуждено уголовное дело). Сначала Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном российскими военными. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. При этом ЧВК заблокировала штаб Объединенной группировки войск в Ростове-на-Дону. В ряде регионов, в том числе в Москве введет режим контртеррористической операции. В течение ночи Путин был на связи с командующими всех направлений в зоне СВО. Об этом президент сообщил в своем обращении к народу, военнослужащим. Он подчеркнул, что российские бойцы «сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически». Путин обратился и к тем, «кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа». По словам президента, Россия ведет битву, «когда решается судьба народа», «битву за свое будущее». «Это требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. В сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество. Это удар в спину», — заявил Путин. Он отметил, что повторяется история 1917 года, когда такие же «интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа» привели к гражданской войне. «Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства», — заверил президент. Произошедшее Путин называет именно предательством, к которому привели «непомерные амбиции и личные интересы». «К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». По словам президента, «действия [власти] по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие». «Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это», — подчеркнул глава государства. В условиях вооруженного мятежа такое обращение президента объяснимо: сохранение территориальной целостности страны и дееспособности власти — его конституционная обязанность, объясняет научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Понятно, что это сложное решение, но иного быть не может — уговоры здесь неуместны, да и, главное, они не будут эффективны. Путин дал понять в своем обращении, что уже в ближайшее время будут приняты жесткие меры внутри элит, полагает политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Дискуссия [которая шла между Пригожиным и Шойгу] помогала нашей армии модернизироваться. В этом и была ее ценность, которую президент, очевидно, видел. Но то, что совершили эти люди, — это мятеж. По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, бойцы ЧВК «Вагнер» воевали на самых опасных направлениях, несли большие потери, проявляли героизм, но то, что произошло, целиком перевернуло всю картину. «Речь идет о том, что группа фактически вогнала нож в спину нашим солдатам, которые сейчас воюют на фронте. Блокировка штаба в Ростове-на-Дону — это серьезная угроза для работы Вооруженных Сил в зоне проведения СВО: оттуда осуществляется управление всеми военными частями, идет поставка боеприпасов и т. д. Фактически мятежники играют на руку врагу. Это удар в сердце нашей обороны в тот момент, когда наступление противника остановлено и когда есть все возможности для контрнаступления и для победы. Это действительно измена», — резюмировал Данилин.