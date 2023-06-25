Аналитик Глазков назвал главное преимущество цифрового рубля

Аналитик Глазков: цифровой рубль позволит переводить деньги без лимитов

25 июня 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Тестирование цифрового рубля начнется в этом году, сказал Максим Глазков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С помощью цифрового рубля россияне смогут совершать денежные переводы без лимитов, но кешбека не будет. Об этом URA.RU рассказал эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков. «Цифровая валюта станет дополнением к наличным и безналичным деньгам, даст возможность выбирать и экономить на банковских комиссиях. А вот заработать на процентах с остатка по счету или получить кешбэк не получится. При этом планируется, что у переводов в цифровом рубле не будет лимитов. Можно будет переводить любые суммы без комиссии», — сказал Максим Глазков. Тестирование продукта начнется уже в ближайшее время, сообщил эксперт. «Прежде чем цифровой рубль станет доступен всем россиянам, система должна пройти испытания. ЦБ запланировал его на этот год с участием 15 банков. Вероятно, за это время будут отработаны все возможные технические и правовые механизмы. В случае успеха эксперимента будет приниматься решение о масштабировании использования цифрового рубля», — добавил собеседник агентства. В ЦБ РФ заверили, что цифровой рубль будет безопасным. По словам члена комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова, его запуск станет одним из шагов по отказу от доллара.

С помощью цифрового рубля россияне смогут совершать денежные переводы без лимитов, но кешбека не будет. Об этом URA.RU рассказал эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков. «Цифровая валюта станет дополнением к наличным и безналичным деньгам, даст возможность выбирать и экономить на банковских комиссиях. А вот заработать на процентах с остатка по счету или получить кешбэк не получится. При этом планируется, что у переводов в цифровом рубле не будет лимитов. Можно будет переводить любые суммы без комиссии», — сказал Максим Глазков. Тестирование продукта начнется уже в ближайшее время, сообщил эксперт. «Прежде чем цифровой рубль станет доступен всем россиянам, система должна пройти испытания. ЦБ запланировал его на этот год с участием 15 банков. Вероятно, за это время будут отработаны все возможные технические и правовые механизмы. В случае успеха эксперимента будет приниматься решение о масштабировании использования цифрового рубля», — добавил собеседник агентства. В ЦБ РФ заверили, что цифровой рубль будет безопасным. По словам члена комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова, его запуск станет одним из шагов по отказу от доллара.