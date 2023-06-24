МИД РФ: мятеж Пригожина играет на руку внешним врагам России

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, город москва
В МИД России заявили, что ситуация из-за мятежа Евгения Пригожина играет на руку врагам страны Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Попытка бизнесмена Евгения Пригожина устроить вооруженное восстание с помощью частной армии играет на руку внешним врагам российской стороны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе. <…> Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. <…> Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по тылу его частной армии, после чего начал организовывать восстание в стране. В оборонном ведомстве сразу опровергли его заявление, сказав, что слова бизнесмена — провокация.

Позже президент РФ Владимир Путин начал экстренное обращение, в ходе которого сказал, что амбиции Пригожина привели его к предательству страны. Также глава государства заявил, что внешние враги России могут воспользоваться ситуацией в стране, чтобы подорвать ее единство. Тем не менее он подчеркнул, что все предатели родины понесут наказание.

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Попытка бизнесмена Евгения Пригожина устроить вооруженное восстание с помощью частной армии играет на руку внешним врагам российской стороны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе. <…> Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. <…> Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по тылу его частной армии, после чего начал организовывать восстание в стране. В оборонном ведомстве сразу опровергли его заявление, сказав, что слова бизнесмена — провокация. Позже президент РФ Владимир Путин начал экстренное обращение, в ходе которого сказал, что амбиции Пригожина привели его к предательству страны. Также глава государства заявил, что внешние враги России могут воспользоваться ситуацией в стране, чтобы подорвать ее единство. Тем не менее он подчеркнул, что все предатели родины понесут наказание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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