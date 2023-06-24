МИД РФ: мятеж Пригожина играет на руку внешним врагам России

24 июня 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

В МИД России заявили, что ситуация из-за мятежа Евгения Пригожина играет на руку врагам страны Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Попытка бизнесмена Евгения Пригожина устроить вооруженное восстание с помощью частной армии играет на руку внешним врагам российской стороны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе. <…> Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. <…> Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по тылу его частной армии, после чего начал организовывать восстание в стране. В оборонном ведомстве сразу опровергли его заявление, сказав, что слова бизнесмена — провокация. Позже президент РФ Владимир Путин начал экстренное обращение, в ходе которого сказал, что амбиции Пригожина привели его к предательству страны. Также глава государства заявил, что внешние враги России могут воспользоваться ситуацией в стране, чтобы подорвать ее единство. Тем не менее он подчеркнул, что все предатели родины понесут наказание.

Попытка бизнесмена Евгения Пригожина устроить вооруженное восстание с помощью частной армии играет на руку внешним врагам российской стороны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе. <…> Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. <…> Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по тылу его частной армии, после чего начал организовывать восстание в стране. В оборонном ведомстве сразу опровергли его заявление, сказав, что слова бизнесмена — провокация. Позже президент РФ Владимир Путин начал экстренное обращение, в ходе которого сказал, что амбиции Пригожина привели его к предательству страны. Также глава государства заявил, что внешние враги России могут воспользоваться ситуацией в стране, чтобы подорвать ее единство. Тем не менее он подчеркнул, что все предатели родины понесут наказание.