МИД РФ: мятеж Пригожина завершится в ближайшее время

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Виды Москвы. Москва , мид, министерство иностранных дел
В скором времени мятеж Евгения Пригожина утихнет, следует из заявления МИД РФ Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Мятеж частной армии Евгения Пригожина завершится в ближайшее время. Об этом сказано в заявлении МИД России.

«Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа», — сказано в заявлении МИД России. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

В МИД РФ предостерегли западные страны от использования мятежа в своих целях. В нем уточняется, что РФ продолжит свой суверенный курс безопасности.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны в том, что армия России нанесла удар по позициям его бойцов. После этого частная армия фактически объявила мятеж.

ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело. Президент России заявил, что основатель частной армии удар в спину России. На данный момент Пригожин уже занял Ростов-на-Дону. Техника частной армии была замечена в Липецкой области.

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Мятеж частной армии Евгения Пригожина завершится в ближайшее время. Об этом сказано в заявлении МИД России. «Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа», — сказано в заявлении МИД России. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. В МИД РФ предостерегли западные страны от использования мятежа в своих целях. В нем уточняется, что РФ продолжит свой суверенный курс безопасности. Ранее Пригожин обвинил Минобороны в том, что армия России нанесла удар по позициям его бойцов. После этого частная армия фактически объявила мятеж. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело. Президент России заявил, что основатель частной армии удар в спину России. На данный момент Пригожин уже занял Ростов-на-Дону. Техника частной армии была замечена в Липецкой области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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