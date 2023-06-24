МИД РФ: мятеж Пригожина завершится в ближайшее время

24 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

В скором времени мятеж Евгения Пригожина утихнет, следует из заявления МИД РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Мятеж частной армии Евгения Пригожина завершится в ближайшее время. Об этом сказано в заявлении МИД России. «Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа», — сказано в заявлении МИД России. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. В МИД РФ предостерегли западные страны от использования мятежа в своих целях. В нем уточняется, что РФ продолжит свой суверенный курс безопасности. Ранее Пригожин обвинил Минобороны в том, что армия России нанесла удар по позициям его бойцов. После этого частная армия фактически объявила мятеж. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело. Президент России заявил, что основатель частной армии удар в спину России. На данный момент Пригожин уже занял Ростов-на-Дону. Техника частной армии была замечена в Липецкой области.

Мятеж частной армии Евгения Пригожина завершится в ближайшее время. Об этом сказано в заявлении МИД России. «Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа», — сказано в заявлении МИД России. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. В МИД РФ предостерегли западные страны от использования мятежа в своих целях. В нем уточняется, что РФ продолжит свой суверенный курс безопасности. Ранее Пригожин обвинил Минобороны в том, что армия России нанесла удар по позициям его бойцов. После этого частная армия фактически объявила мятеж. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело. Президент России заявил, что основатель частной армии удар в спину России. На данный момент Пригожин уже занял Ростов-на-Дону. Техника частной армии была замечена в Липецкой области.