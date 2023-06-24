В МИД РФ предостерегли Запад в случае использования против страны ситуации с мятежом Пригожина

МИД РФ: попытки Запада воспользоваться ситуацией в стране не окажутся перспективными

24 июня 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

В МИД России заявили, что попытки Запада воспользоваться ситуацией в стране будут бесперспективными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Российская сторона предостерегает Запад от любых попыток использовать ситуацию в стране на фоне мятежа, организованного предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, подчеркнув, что любые действия западных стран будут бесперспективными. «Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом», — заявили в МИД РФ. Также в ведомстве заявили об уверенности в том, что в скором времени ситуация в стране достойно разрешится. Пригожин начал вооруженное восстание в России в ночь на 24 июня. Перед этим он обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым позициям его армии. Его частная армия вошла в Ростов-на-Дону, где захватила штаб Южного военного округа. В связи с этим, в некоторых регионах России, среди которых Московская область, был введен режим КТО. Из-за ситуации президент России Владимир Путин выступил с экстренным заявлением. Он заявил, что амбиции Пригожина привели его к измене родине. Также глава государства подчеркнул, что стране необходимо объединить силы и забыть про внутренние конфликты, так как недружественные страны могут использовать ситуацию в своих целях. Кроме того, он добавил, что каждый причастный к мятежу будет привлечен к ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская сторона предостерегает Запад от любых попыток использовать ситуацию в стране на фоне мятежа, организованного предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, подчеркнув, что любые действия западных стран будут бесперспективными. «Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом», — заявили в МИД РФ. Также в ведомстве заявили об уверенности в том, что в скором времени ситуация в стране достойно разрешится. Пригожин начал вооруженное восстание в России в ночь на 24 июня. Перед этим он обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым позициям его армии. Его частная армия вошла в Ростов-на-Дону, где захватила штаб Южного военного округа. В связи с этим, в некоторых регионах России, среди которых Московская область, был введен режим КТО. Из-за ситуации президент России Владимир Путин выступил с экстренным заявлением. Он заявил, что амбиции Пригожина привели его к измене родине. Также глава государства подчеркнул, что стране необходимо объединить силы и забыть про внутренние конфликты, так как недружественные страны могут использовать ситуацию в своих целях. Кроме того, он добавил, что каждый причастный к мятежу будет привлечен к ответственности.