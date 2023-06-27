Экономист Зайнуллин предрек подорожание потребительской корзины в РФ

27 июня 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Согласно потребительской корзине, каждый россиянин должен съедать девять кг хлеба в год в месяц, сказал Сергей Зайнуллин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Потребительская корзина в России будет дорожать, а ее состав станет более диетическим. Об этом URA.RU рассказал кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. Новость по теме Депутат Госдумы назвал потребительскую корзину в РФ тюремным пайком «В будущем потребительская корзина будет дорожать на уровне не ниже инфляции. Поменяется ее состав вследствие пересмотра медицинских норм, сдвига баланса в сторону здорового питания: сократится норма сахара и кондитерских изделий, мучных продуктов, при этом появится больше овощей и фруктов», — сказал Сергей Зайнуллин. Он отметил, что стоимость и состав потребительской корзины в регионах отличается. Это связано с разной стоимостью товаров и услуг. Северо-Западная часть России — примерно 11 500 руб.

Центральный федеральный округ — 8 200.

Южный и Приволжский федеральные округа — 8 500.

Республики на Северном Кавказе — 8 400.

В Сибири — 9 300.

На Урале — 9 700.

На Дальнем Востоке — 10 200.

В Санкт-Петербурге — 10 000.

В Москве — 14 400. Корзина состоит наполовину из продуктов питания, на четверть из непродовольственных товаров и на четверть из услуг, добавил эксперт. «Месячная норма продуктов это: хлеб — 9 кг, картошка — 8,4 кг, овощи — 9 кг, свежие фрукты — 4,8 кг, сахар и кондитерские изделия — 1,8 кг, молочные продукты — 24 кг, масла — 1,2 кг, яйца — 15 шт, мясо — 4,8 кг, рыба — 10,5 кг. Среди непродовольственных товаров выделяют лекарства, одежду, обувь, средства гигиены и культурно-бытовые товары — школьные принадлежности. Из интересного: норма в одежде — это одно пальто на 2,5 года и пять пар носков на год.

Потребительская корзина в России будет дорожать, а ее состав станет более диетическим. Об этом URA.RU рассказал кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. «В будущем потребительская корзина будет дорожать на уровне не ниже инфляции. Поменяется ее состав вследствие пересмотра медицинских норм, сдвига баланса в сторону здорового питания: сократится норма сахара и кондитерских изделий, мучных продуктов, при этом появится больше овощей и фруктов», — сказал Сергей Зайнуллин. Он отметил, что стоимость и состав потребительской корзины в регионах отличается. Это связано с разной стоимостью товаров и услуг. Корзина состоит наполовину из продуктов питания, на четверть из непродовольственных товаров и на четверть из услуг, добавил эксперт. «Месячная норма продуктов это: хлеб — 9 кг, картошка — 8,4 кг, овощи — 9 кг, свежие фрукты — 4,8 кг, сахар и кондитерские изделия — 1,8 кг, молочные продукты — 24 кг, масла — 1,2 кг, яйца — 15 шт, мясо — 4,8 кг, рыба — 10,5 кг. Среди непродовольственных товаров выделяют лекарства, одежду, обувь, средства гигиены и культурно-бытовые товары — школьные принадлежности. Из интересного: норма в одежде — это одно пальто на 2,5 года и пять пар носков на год.