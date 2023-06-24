Медведев назвал цель мятежа Пригожина

Медведев: мятеж Пригожина является операцией по захвату власти в РФ
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что Евгений Пригожин намерен захватить власть в России Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Вооруженное восстание, организованное бизнесменом Евгением Пригожиным, является хорошо продуманной операцией для захвата власти в России. Такое заявление сделал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что это (вооруженный мятеж Пригожина) хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране», — сказал Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по позициям его бойцов и заявил о намерении пойти на позиции министерства в РФ. В ведомстве опровергли заявление бизнесмена. В связи с этим в Москве и Подмосковье был введен режим КТО. Также с целью обезопасить гражданское население, въезды в столицу были перекрыты.

Президент России Владимир Путин заявил, что до предательства родины Пригожина довели амбиции. Также российский лидер сказал, что причастные к попытке переворота понесут ответственность. Кроме того, ФСБ завела на предпринимателя уголовное дело в отношении основателя частной армии.

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Вооруженное восстание, организованное бизнесменом Евгением Пригожиным, является хорошо продуманной операцией для захвата власти в России. Такое заявление сделал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Очевидно, что это (вооруженный мятеж Пригожина) хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране», — сказал Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по позициям его бойцов и заявил о намерении пойти на позиции министерства в РФ. В ведомстве опровергли заявление бизнесмена. В связи с этим в Москве и Подмосковье был введен режим КТО. Также с целью обезопасить гражданское население, въезды в столицу были перекрыты. Президент России Владимир Путин заявил, что до предательства родины Пригожина довели амбиции. Также российский лидер сказал, что причастные к попытке переворота понесут ответственность. Кроме того, ФСБ завела на предпринимателя уголовное дело в отношении основателя частной армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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