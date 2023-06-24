Лукашенко и Путин обсудили результаты переговоров с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина о результатах переговоров с руководством частной армии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в мессенджерах.
«Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры. Президент Белоруссии проинформировал о результатах переговоров с руководством [частной армии]», — передает telegram-канал «Пул первого».
Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесение удара по его бойцам. Он также пригрозил уничтожением «любых блокпостов и авиации» армии России. В ведомстве заявили, что обвинения бизнесмена не соответствуют действительности и являются провокацией. В результате Пригожин остановил мятеж после переговоров с Лукашенко.
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