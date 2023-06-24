Лукашенко и Путин обсудили результаты переговоров с Пригожиным 24 июня 2023 в 23:34 Размер текста - 17 + Лукашенко рассказал Путину о переговорах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина о результатах переговоров с руководством частной армии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в мессенджерах. «Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры. Президент Белоруссии проинформировал о результатах переговоров с руководством [частной армии]», — передает telegram-канал «Пул первого». Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесение удара по его бойцам. Он также пригрозил уничтожением «любых блокпостов и авиации» армии России. В ведомстве заявили, что обвинения бизнесмена не соответствуют действительности и являются провокацией. В результате Пригожин остановил мятеж после переговоров с Лукашенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина о результатах переговоров с руководством частной армии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в мессенджерах. «Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры. Президент Белоруссии проинформировал о результатах переговоров с руководством [частной армии]», — передает telegram-канал «Пул первого». Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесение удара по его бойцам. Он также пригрозил уничтожением «любых блокпостов и авиации» армии России. В ведомстве заявили, что обвинения бизнесмена не соответствуют действительности и являются провокацией. В результате Пригожин остановил мятеж после переговоров с Лукашенко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям