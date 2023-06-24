CNN: американская разведка знала о планах Пригожина начать мятеж 25 июня 2023 в 00:14 Размер текста - 17 + О планах Евгения Пригожина знала разведка США, передают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Представители разведки США знали о том, что бизнесмен и владелец частной армии Евгений Пригожин собирался бросить вызов российскому военному руководству. Об этом рассказали три осведомленных источника. «В начале этой недели сотрудники разведки проинформировали лидеров Конгресса <…> о перемещениях [бойцов Пригожина] и накоплении техники вблизи России. Представители американской и западной разведки видели признаки того, что Пригожин готовился к такому шагу», — рассказали источники из разведки CNN . 23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался от своих намерений в результате переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Представители разведки США знали о том, что бизнесмен и владелец частной армии Евгений Пригожин собирался бросить вызов российскому военному руководству. Об этом рассказали три осведомленных источника. «В начале этой недели сотрудники разведки проинформировали лидеров Конгресса <…> о перемещениях [бойцов Пригожина] и накоплении техники вблизи России. Представители американской и западной разведки видели признаки того, что Пригожин готовился к такому шагу», — рассказали источники из разведки CNN. 23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался от своих намерений в результате переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям