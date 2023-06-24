24 июня 2023

CNN: американская разведка знала о планах Пригожина начать мятеж

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
О планах Евгения Пригожина знала разведка США, передают в СМИ Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Представители разведки США знали о том, что бизнесмен и владелец частной армии Евгений Пригожин собирался бросить вызов российскому военному руководству. Об этом рассказали три осведомленных источника.

«В начале этой недели сотрудники разведки проинформировали лидеров Конгресса <…> о перемещениях [бойцов Пригожина] и накоплении техники вблизи России. Представители американской и западной разведки видели признаки того, что Пригожин готовился к такому шагу», — рассказали источники из разведки CNN.

23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался от своих намерений в результате переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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Представители разведки США знали о том, что бизнесмен и владелец частной армии Евгений Пригожин собирался бросить вызов российскому военному руководству. Об этом рассказали три осведомленных источника. «В начале этой недели сотрудники разведки проинформировали лидеров Конгресса <…> о перемещениях [бойцов Пригожина] и накоплении техники вблизи России. Представители американской и западной разведки видели признаки того, что Пригожин готовился к такому шагу», — рассказали источники из разведки CNN. 23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался от своих намерений в результате переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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