The Times: Россия совершила исторический шаг, который Западу придется принять

25 июня 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

Макс Гастингс отметил, что Россия совершила разворот от Европы Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад должен принять, что Россия совершила исторический разворот от Европы. Об этом написал обозреватель Макс Гастингс. «Мы должны адаптироваться к тому, что Россия совершила исторический разворот от Европы», — написал Гастингс в статье для The Times . Как отметил обозреватель, российская экономика «держится на удивление хорошо, чего нельзя сказать о самом Западе». Автор статьи привел данные, в которых указана информация о «плачевном состоянии» оборонной промышленности Западной Европы и Британии. По его мнению, страны Европы находятся в уязвимом положении, а потому должны «укреплять свои вооруженные силы». Ранее корреспондент Sky News Диана Мэгней удивилась, что в России остался западный бизнес, который ранее намеревался покинуть страну из-за спецоперации. Она добавила, что страна справляется с санкциями. После начала специальной военной операции западные страны ввели ряд санкций. На данный момент введено 11 пакетов ограничительных мер.

Запад должен принять, что Россия совершила исторический разворот от Европы. Об этом написал обозреватель Макс Гастингс. «Мы должны адаптироваться к тому, что Россия совершила исторический разворот от Европы», — написал Гастингс в статье для The Times. Как отметил обозреватель, российская экономика «держится на удивление хорошо, чего нельзя сказать о самом Западе». Автор статьи привел данные, в которых указана информация о «плачевном состоянии» оборонной промышленности Западной Европы и Британии. По его мнению, страны Европы находятся в уязвимом положении, а потому должны «укреплять свои вооруженные силы». Ранее корреспондент Sky News Диана Мэгней удивилась, что в России остался западный бизнес, который ранее намеревался покинуть страну из-за спецоперации. Она добавила, что страна справляется с санкциями. После начала специальной военной операции западные страны ввели ряд санкций. На данный момент введено 11 пакетов ограничительных мер.