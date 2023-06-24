24 июня 2023

The Times: Россия совершила исторический шаг, который Западу придется принять

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Макс Гастингс отметил, что Россия совершила разворот от Европы Фото:
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Запад должен принять, что Россия совершила исторический разворот от Европы. Об этом написал обозреватель Макс Гастингс.

«Мы должны адаптироваться к тому, что Россия совершила исторический разворот от Европы», — написал Гастингс в статье для The Times. Как отметил обозреватель, российская экономика «держится на удивление хорошо, чего нельзя сказать о самом Западе».

Автор статьи привел данные, в которых указана информация о «плачевном состоянии» оборонной промышленности Западной Европы и Британии. По его мнению, страны Европы находятся в уязвимом положении, а потому должны «укреплять свои вооруженные силы».

Ранее корреспондент Sky News Диана Мэгней удивилась, что в России остался западный бизнес, который ранее намеревался покинуть страну из-за спецоперации. Она добавила, что страна справляется с санкциями.

После начала специальной военной операции западные страны ввели ряд санкций. На данный момент введено 11 пакетов ограничительных мер.

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Запад должен принять, что Россия совершила исторический разворот от Европы. Об этом написал обозреватель Макс Гастингс. «Мы должны адаптироваться к тому, что Россия совершила исторический разворот от Европы», — написал Гастингс в статье для The Times. Как отметил обозреватель, российская экономика «держится на удивление хорошо, чего нельзя сказать о самом Западе». Автор статьи привел данные, в которых указана информация о «плачевном состоянии» оборонной промышленности Западной Европы и Британии. По его мнению, страны Европы находятся в уязвимом положении, а потому должны «укреплять свои вооруженные силы». Ранее корреспондент Sky News Диана Мэгней удивилась, что в России остался западный бизнес, который ранее намеревался покинуть страну из-за спецоперации. Она добавила, что страна справляется с санкциями. После начала специальной военной операции западные страны ввели ряд санкций. На данный момент введено 11 пакетов ограничительных мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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