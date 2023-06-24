«Известия» предрекли рост цен на такси в России

25 июня 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Россиян уже в сентябре 2023 года может ждать повышение цен на такси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Цены на такси в России могут вырасти к сентябрю 2023 года. Причиной тому служит новый законопроект, согласно которому водителям придется иметь лицензию для перевозки пассажиров. Об этом рассказал гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. «Для пользователей, безусловно, хорошо, что поездка станет безопаснее, но, если с 1 сентября агрегаторам будет некому передавать заказы из-за нехватки водителей [по причине новых правил на пассажироперевозки], цена на поездки, особенно на небольшие расстояния, вырастет еще — самый минимум в два раза», — рассказал Матвеев «Известиям». Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов уточнил, что для получения лицензии необходимо наличие полиса ОСАГО. Его стоимость может достигать 160 тысяч рублей.



Сам законопроект для агрегаторов такси может вступить в силу уже 1 сентября 2023 года. По нему агрегаторам, которые позволяют перевозку пассажиров без лицензии у водителя, будет грозить штраф до 200 тысяч рублей. Ранее стало известно, что водители такси в Тюмени начали массово уходить от агрегатора «Яндекс.Go». Владелец одного из таксопарков рассказал URA.RU, что таксистов не устраивают низкие тарифы на пассажироперевозки. Позже цены на такси выросли в регионе в несколько раз.

Цены на такси в России могут вырасти к сентябрю 2023 года. Причиной тому служит новый законопроект, согласно которому водителям придется иметь лицензию для перевозки пассажиров. Об этом рассказал гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. «Для пользователей, безусловно, хорошо, что поездка станет безопаснее, но, если с 1 сентября агрегаторам будет некому передавать заказы из-за нехватки водителей [по причине новых правил на пассажироперевозки], цена на поездки, особенно на небольшие расстояния, вырастет еще — самый минимум в два раза», — рассказал Матвеев «Известиям». Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов уточнил, что для получения лицензии необходимо наличие полиса ОСАГО. Его стоимость может достигать 160 тысяч рублей. Сам законопроект для агрегаторов такси может вступить в силу уже 1 сентября 2023 года. По нему агрегаторам, которые позволяют перевозку пассажиров без лицензии у водителя, будет грозить штраф до 200 тысяч рублей. Ранее стало известно, что водители такси в Тюмени начали массово уходить от агрегатора «Яндекс.Go». Владелец одного из таксопарков рассказал URA.RU, что таксистов не устраивают низкие тарифы на пассажироперевозки. Позже цены на такси выросли в регионе в несколько раз.