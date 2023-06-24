В екатеринбургском метро убрали рекламу частной армии Пригожина

25 июня 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

На рекламные баннеры армии Пригожина местные жители жаловались с начала недели Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В екатеринбургском метро на станции «Площадь 1905 года» сняли плакаты с рекламой частной армии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Еще вчера плакаты [с рекламой армии Пригожина] висели на „Площади 1905 года“, а сегодня утром их уже нет», — рассказал собеседник агентства. Решение убрать баннеры частной армии приняли в мэрии Екатеринбурга. По данным URA.RU, несколько местных жителей еще в начале недели обращались в администрацию с требованием убрать рекламу из метро. Помимо баннеров на «Площади 1905 года», в городе уничтожат всю рекламу частной армии Пригожина, сообщил источник URA.RU. Вечером 23 июня Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве, был введен режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и предательством. 24 июня президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с бизнесменом. Он заявил, что убедил главу частной армии остановить вооруженный мятеж в России. Первые лица УрФО, Свердловской области и Екатеринбурга поддержали лидера страны и призвали уральцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя действия Пригожина, напомнил, что несколько месяцев назад предупреждал об опасности создателя частной армии. Свердловским полицейским отменили отпуска из-за вооруженного мятежа, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургском метро на станции «Площадь 1905 года» сняли плакаты с рекламой частной армии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Еще вчера плакаты [с рекламой армии Пригожина] висели на „Площади 1905 года“, а сегодня утром их уже нет», — рассказал собеседник агентства. Решение убрать баннеры частной армии приняли в мэрии Екатеринбурга. По данным URA.RU, несколько местных жителей еще в начале недели обращались в администрацию с требованием убрать рекламу из метро. Помимо баннеров на «Площади 1905 года», в городе уничтожат всю рекламу частной армии Пригожина, сообщил источник URA.RU. Вечером 23 июня Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве, был введен режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и предательством. 24 июня президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с бизнесменом. Он заявил, что убедил главу частной армии остановить вооруженный мятеж в России. Первые лица УрФО, Свердловской области и Екатеринбурга поддержали лидера страны и призвали уральцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя действия Пригожина, напомнил, что несколько месяцев назад предупреждал об опасности создателя частной армии. Свердловским полицейским отменили отпуска из-за вооруженного мятежа, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.