Куйвашев напомнил, как предупреждал об опасности Пригожина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал попытку вооруженного мятежа, устроенного бизнесменом Пригожиным. Глава региона напомнил, что несколько месяцев назад предупреждал об опасности создателя частной армии. Заявление губернатора опубликовано в официальном telegram-канале Департамента информационной политики.
«Еще много месяцев назад я говорил, что Пригожин — это большая проблема, которую рано или поздно придется решать. Армия должна быть государственной. Только так она сможет защитить людей, а не будет пытаться подчинить их себе. В итоге Пригожин устроил попытку госпереворота. И что происходит из того, о чем я не говорил?» — сказано в посте ДИПа.
Куйвашев выразил уверенность, что из ситуации будут сделаны правильные выводы и заявил, что самое главное для него — безопасность земляков. «Хочу всех успокоить: в Свердловской области все под контролем, мы внимательно следим за ситуацией и будем на нее оперативно реагировать», — уверил губернатор.
Сообщения о попытке вооруженного переворота стали поступать вечером 23 июня. Бизнесмен Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия пригожинской армии изменой и предательством.
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