Политолог Комаров: НАТО готовит новый план против России

26 июня 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Украине могут пообещать вступление в НАТО после окончания боевых действий, сказал Сергей Комаров Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На саммите НАТО в Вильнюсе в июле будет разработан оборонительный план против России. Об этом URA.RU рассказал кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров. «Грядущий саммит НАТО в Вильнюсе станет во многом определяющим для последующей политики западного блока. Годом ранее в основополагающих документах Россия перестала быть „стратегическим партнером“ и перешла в разряд „прямых угроз“. Теперь на очереди разработка оборонительного плана. Важность этого шага хотя бы в том, что подобных решений блок НАТО не принимал уже очень давно», — сказал Сергей Комаров. По его словам, Киев может получить новое обещание по вступлению в альянс. «Даже официальные лица прибалтийских государств признают невозможность реализации плана вхождения Украины в обозримой перспективе. На Западе понимают, что она является объектом геополитических интересов России и гораздо выгоднее использовать ее как буферную зону, а не как территорию для увеличения общей границы. Максимум, на что приходится рассчитывать руководству Украины на данный момент, — это обещания рассмотреть вопрос после урегулирования конфликта», — объяснил политолог. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите 11—12 июля страны Североатлантического альянса примут многолетний пакет помощи Киеву, что приблизит украинскую сторону к стандартам организации. Отсутствие приглашения о вступлении в НАТО демотивирует украинских военных, заявлял президент страны Владимир Зеленский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле будет разработан оборонительный план против России. Об этом URA.RU рассказал кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров. «Грядущий саммит НАТО в Вильнюсе станет во многом определяющим для последующей политики западного блока. Годом ранее в основополагающих документах Россия перестала быть „стратегическим партнером“ и перешла в разряд „прямых угроз“. Теперь на очереди разработка оборонительного плана. Важность этого шага хотя бы в том, что подобных решений блок НАТО не принимал уже очень давно», — сказал Сергей Комаров. По его словам, Киев может получить новое обещание по вступлению в альянс. «Даже официальные лица прибалтийских государств признают невозможность реализации плана вхождения Украины в обозримой перспективе. На Западе понимают, что она является объектом геополитических интересов России и гораздо выгоднее использовать ее как буферную зону, а не как территорию для увеличения общей границы. Максимум, на что приходится рассчитывать руководству Украины на данный момент, — это обещания рассмотреть вопрос после урегулирования конфликта», — объяснил политолог. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите 11—12 июля страны Североатлантического альянса примут многолетний пакет помощи Киеву, что приблизит украинскую сторону к стандартам организации. Отсутствие приглашения о вступлении в НАТО демотивирует украинских военных, заявлял президент страны Владимир Зеленский.