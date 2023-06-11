В Red Wings опровергли информацию о лайнере, который сел в Кольцово со сломанным шасси

12 июня 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

В Red Wings заявили, что посадка в Кольцово прошла без проблем Фото: Александр Мамаев © URA.RU Экипаж самолета, прибывшего в Екатеринбург 11 июня из Антальи (Турция), при посадке лайнера в аэропорту Кольцово запросил буксировку тягочем из-за подозрений в отказе работы передней опоры шасси, однако после осмотра самолета никаких неисправностей не обнаружено. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе авиакомпании Red Wings. «Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Рейс RWZ-4206 Анталья- Екатеринбург прошел без проблем. При посадке в Кольцово экипаж запросил буксировку на стоянку из-за сомнений в работе передней стойки шасси, после осмотре судна никаких неполадок не выявлено», — говорится в сообщении. В пресс-службе Red Wings добавили, что в бортовом журнале самолета также нет записей о неисправной работе шасси. Ранее сообщалось, что у лайнера, прилетевшего в Екатеринбург из Турции, при посадке в аэропорту Кольцово отказало шасси. На борту самолета находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. После инцидента сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку по данному факту.

Экипаж самолета, прибывшего в Екатеринбург 11 июня из Антальи (Турция), при посадке лайнера в аэропорту Кольцово запросил буксировку тягочем из-за подозрений в отказе работы передней опоры шасси, однако после осмотра самолета никаких неисправностей не обнаружено. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе авиакомпании Red Wings. «Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Рейс RWZ-4206 Анталья- Екатеринбург прошел без проблем. При посадке в Кольцово экипаж запросил буксировку на стоянку из-за сомнений в работе передней стойки шасси, после осмотре судна никаких неполадок не выявлено», — говорится в сообщении. В пресс-службе Red Wings добавили, что в бортовом журнале самолета также нет записей о неисправной работе шасси. Ранее сообщалось, что у лайнера, прилетевшего в Екатеринбург из Турции, при посадке в аэропорту Кольцово отказало шасси. На борту самолета находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. После инцидента сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку по данному факту.