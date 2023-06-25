Секретарь СНБО Украины допустил участие Лукашенко в переговорах Москвы и Киева

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Алексей Данилов (на фото) не исключает участия Александра Лукашенко в переговорах РФ и Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Не исключено, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко примет участие в мирных переговорах России и Украины. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Не исключено участие в этом процессе (переговоров РФ и Украины — прим. URA.RU) Лукашенко», — заявил Алексей Данилов. Сообщение он опубликовал в своем twitter-аккаунте.

Ранее Лукашенко посодействовал в завершении вооруженного мятежа в России, который 24 июня устроил бизнесмен и основатель частной армии Евгений Пригожин. По словам белорусского лидера, переговоры велись на протяжении всего дня.

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Не исключено, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко примет участие в мирных переговорах России и Украины. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Не исключено участие в этом процессе (переговоров РФ и Украины — прим. URA.RU) Лукашенко», — заявил Алексей Данилов. Сообщение он опубликовал в своем twitter-аккаунте. Ранее Лукашенко посодействовал в завершении вооруженного мятежа в России, который 24 июня устроил бизнесмен и основатель частной армии Евгений Пригожин. По словам белорусского лидера, переговоры велись на протяжении всего дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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