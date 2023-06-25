Секретарь СНБО Украины допустил участие Лукашенко в переговорах Москвы и Киева

Алексей Данилов (на фото) не исключает участия Александра Лукашенко в переговорах РФ и Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Не исключено, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко примет участие в мирных переговорах России и Украины. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Не исключено участие в этом процессе (переговоров РФ и Украины — прим. URA.RU) Лукашенко», — заявил Алексей Данилов. Сообщение он опубликовал в своем twitter-аккаунте.
Ранее Лукашенко посодействовал в завершении вооруженного мятежа в России, который 24 июня устроил бизнесмен и основатель частной армии Евгений Пригожин. По словам белорусского лидера, переговоры велись на протяжении всего дня.
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