Секретарь СНБО Украины допустил участие Лукашенко в переговорах Москвы и Киева

25 июня 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов (на фото) не исключает участия Александра Лукашенко в переговорах РФ и Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Не исключено, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко примет участие в мирных переговорах России и Украины. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Не исключено участие в этом процессе (переговоров РФ и Украины — прим. URA.RU) Лукашенко», — заявил Алексей Данилов. Сообщение он опубликовал в своем twitter-аккаунте. Ранее Лукашенко посодействовал в завершении вооруженного мятежа в России, который 24 июня устроил бизнесмен и основатель частной армии Евгений Пригожин. По словам белорусского лидера, переговоры велись на протяжении всего дня.

Не исключено, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко примет участие в мирных переговорах России и Украины. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Не исключено участие в этом процессе (переговоров РФ и Украины — прим. URA.RU) Лукашенко», — заявил Алексей Данилов. Сообщение он опубликовал в своем twitter-аккаунте. Ранее Лукашенко посодействовал в завершении вооруженного мятежа в России, который 24 июня устроил бизнесмен и основатель частной армии Евгений Пригожин. По словам белорусского лидера, переговоры велись на протяжении всего дня.