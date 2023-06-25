Курганцы жалуются на компании, которые отвечают за домофоны

Курганцы пожаловались в Роспотребнадзор на компании, обслуживающие домофоны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганцы написали 15 жалоб с начала года на компании, оказывающие услуги по установке и содержанию домофонов. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«Многие жители столкнулись с начислениями платы несмотря на то, что домофоны уже долгое время обслуживает другая компания. В такой ситуации важно выяснить, был ли предыдущий поставщик должным образом извещен об отказе от услуг», — написано на сайте ведомства.

По данным ведомства, перед тем как признавать такие начисления незаконными, необходимо сообщить компании об отказе от ее услуг. Затем, как отмечает ведомство, жители могут подавать индивидуальные или коллективные иски в суд. Также у граждан есть возможность подать жалобу в управление Роспотребнадзора по Курганской области для оказания помощи в судебной защите их прав.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинске, Екатеринбурге и Кургане начали внедрение «умных» домофонов, ключи от которых могут выполнять функции хранителя данных сразу для нескольких сервисов. Также ключи могут использоваться для расчетов за проезд в общественном транспорте.