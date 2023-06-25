The Lancet: к 2030 году число больных диабетом увеличится вдвое

В мире к 2030 году число людей с диабетом вырастет в два раза. Об этом сообщается в международном научном журнале.
«Болеют диабетом в мире более полумиллиарда людей. К 2030 году число пациентов с диабетом увеличится до 1,3 миллиарда человек», — пишет
По данным издания, уровень распространенности диабета в мире составляет 6,1%, что делает эту болезнь одной из главных причин инвалидности. Самый высокий показатель по числу людей с диабетом, как отмечает издание, зафиксирован в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Ранее ученые Калифорнийского университета установили в результате широкомасштабного исследования, что заразившиеся коронавирусом на фоне диабета в 12 раз чаще остальных подвержены летальным исходам. По мнению ученых, учитывая результаты исследований, пациентам с диабетом следует с повышенным вниманием относиться к своему самочувствию во время болезни.
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