25 июня 2023

В Европарламенте заявили о невозможности победы Украины над РФ

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Украина не может одержать победу на поле боя, несмотря на помощь Запада, заявил депутат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет победить в конфликте с РФ, какое бы оружие ни посылалось ВСУ западными странами. Об этом заявил депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич.

«Украина не может одержать победу на поле боя, какое бы оружие ни посылалось. Даже F-16 — техника 40-летней давности, и она не представляет угрозы российским воздушным силам. Кроме того, пилотов для управления ими нет. Это безумие», — передают словам Синчича «Известия».

По его словам, войска и армии НАТО не имеют достаточного количества техники, а объединение нескольких стран альянса, желающих активнее помогать Киеву, вряд ли возможна. Депутат отметил, что вмешательство Польши опасно не для борьбы с ВС РФ, а для захвата западных областей Украины.

США и западные страны активно поставляют военную технику Украине после начала спецоперации. Однако после начала контрнаступления ВСУ, которое ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне спецоперации. Кроме того, газетаThe New York Times сообщила, что Запад продал Киеву непригодное оружие на 800 миллионов долларов.

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Украина не сможет победить в конфликте с РФ, какое бы оружие ни посылалось ВСУ западными странами. Об этом заявил депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич. «Украина не может одержать победу на поле боя, какое бы оружие ни посылалось. Даже F-16 — техника 40-летней давности, и она не представляет угрозы российским воздушным силам. Кроме того, пилотов для управления ими нет. Это безумие», — передают словам Синчича «Известия». По его словам, войска и армии НАТО не имеют достаточного количества техники, а объединение нескольких стран альянса, желающих активнее помогать Киеву, вряд ли возможна. Депутат отметил, что вмешательство Польши опасно не для борьбы с ВС РФ, а для захвата западных областей Украины. США и западные страны активно поставляют военную технику Украине после начала спецоперации. Однако после начала контрнаступления ВСУ, которое ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне спецоперации. Кроме того, газетаThe New York Times сообщила, что Запад продал Киеву непригодное оружие на 800 миллионов долларов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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