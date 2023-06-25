25 июня 2023

Свердловчане похвастались урожаем собранных грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, синявки, сыроежки, грибы в тазике
По словам свердловчанки, обабков сейчас мало, зато много маслят Фото:

Жители Ревды (Свердловская область) похвастались урожаем собранных грибов. По словам свердловчан, в лесах сейчас много маслят.

«Обабков мало, почти нет, можно сказать. При этом маслят сейчас в лесах много», — рассказала свердловчанка в telegram-канале «Ревда-инфо».

Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области похвастались огромными грибами, которые собрали возле Челябинского тракта. Также агентство рассказывало, что в Висимском заповеднике Свердловской области появился необычный гриб — пилолистник чешуйчатый, который является съедобным и по вкусу напоминает вешенку.

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Жители Ревды (Свердловская область) похвастались урожаем собранных грибов. По словам свердловчан, в лесах сейчас много маслят. «Обабков мало, почти нет, можно сказать. При этом маслят сейчас в лесах много», — рассказала свердловчанка в telegram-канале «Ревда-инфо». Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области похвастались огромными грибами, которые собрали возле Челябинского тракта. Также агентство рассказывало, что в Висимском заповеднике Свердловской области появился необычный гриб — пилолистник чешуйчатый, который является съедобным и по вкусу напоминает вешенку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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