25 июня 2023

Аналитик из США рассказал о причинах неудач украинского контрнаступления

Аналитик О’Брайен: западная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности русского оружия
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ВСУ терпят поражение из-за эффективности русского оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ терпят поражение из-за эффективности русского оружия против западной техники. Об этом пишет обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен.

«У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил», — цитируют слова О’Брайена Atlantic.

Аналитик отметил, что российский вертолет Ка-52 прекрасно продемонстрировал свои возможности на полях сражений. Обозреватель уточнил, что войска русских хорошо оснащены установками артиллерийского и ракетного огня, а также противотанковыми комплексами. Все это, по его мнению, позволило уничтожить передовую западную технику, такую как танки Leopard и боевые машины Bradley.

США и западные страны активно поставляют военную технику Украине после начала спецоперации. Однако после начала контрнаступления ВСУ, которое ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне спецоперации. По мнению депутата Европарламента Ивана Вилибора Синчича, Украина не сможет победить в конфликте с Россией, какое бы оружие ни посылалось ВСУ западными странами.

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ВСУ терпят поражение из-за эффективности русского оружия против западной техники. Об этом пишет обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен. «У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил», — цитируют слова О’Брайена Atlantic. Аналитик отметил, что российский вертолет Ка-52 прекрасно продемонстрировал свои возможности на полях сражений. Обозреватель уточнил, что войска русских хорошо оснащены установками артиллерийского и ракетного огня, а также противотанковыми комплексами. Все это, по его мнению, позволило уничтожить передовую западную технику, такую как танки Leopard и боевые машины Bradley. США и западные страны активно поставляют военную технику Украине после начала спецоперации. Однако после начала контрнаступления ВСУ, которое ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне спецоперации. По мнению депутата Европарламента Ивана Вилибора Синчича, Украина не сможет победить в конфликте с Россией, какое бы оружие ни посылалось ВСУ западными странами.
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