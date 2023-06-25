В ХМАО кандидат от ЕР уехал в отпуск в разгар предвыборной кампании. Инсайд

26 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Единоросса Куштанова отправили в отпуск в разгар предвыборной кампании в Нижневартовске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) кандидат от «Единой России» на довыборах по второму избирательному участку Руслан Куштанов взял в отпуск в разгар предвыборной кампании. Об этом URA.RU cообщил источник в местном политбомонде, добавив, что потенциальные кандидаты от оппозиции не теряют времени зря и планируют поквартирный обход участка Куштанова с громкой агитацией. «Куштанов выиграл предварительное голосование ЕР и попросился в отпуск, и его в мэрии отпустили отдыхать в Санкт-Петербург прямо в разгар предвыборной кампании. В Нижневартовске многое зависит от погоды — сейчас последний рывок, чтобы застать людей дома. Как только потеплеет, начнется пора отпусков и стартует дачный сезон. Куштанов уже один раз „подарил“ свое место депутату Зворыгиной, выиграв праймериз и отправившись на Олимпиаду. Но если тогда это была уважительная причина, сейчас решение ответственных лиц, отпустивших его в отпуск, попахивает саботажем. Оппозиция уже готовится обойти избирателей, а вот Куштанов по возвращении рискует стучаться в запертые двери и отлавливать электорат на дачах», — заявляет инсайдер. В мэрии Нижневартовска журналисту агентства подтвердили, что кандидат находится в отпуске, но попросили время, чтобы уточнить, кто согласовывал отдых Куштанова. Секретарь местного отделения ЕР Максим Клец не ответил на звонок и вопросы в мессенджере. Ранее URA.RU писало, что Куштанов стал фаворитом от ЕР на партийных праймериз в Нижневартовске. В числе прочих заслуг он является тренером, вырастившим олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева, что усилило его электоральный потенциал. Довыборы в городскую думу были назначены после смерти депутата-единоросса Андрея Лицука. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) кандидат от «Единой России» на довыборах по второму избирательному участку Руслан Куштанов взял в отпуск в разгар предвыборной кампании. Об этом URA.RU cообщил источник в местном политбомонде, добавив, что потенциальные кандидаты от оппозиции не теряют времени зря и планируют поквартирный обход участка Куштанова с громкой агитацией. «Куштанов выиграл предварительное голосование ЕР и попросился в отпуск, и его в мэрии отпустили отдыхать в Санкт-Петербург прямо в разгар предвыборной кампании. В Нижневартовске многое зависит от погоды — сейчас последний рывок, чтобы застать людей дома. Как только потеплеет, начнется пора отпусков и стартует дачный сезон. Куштанов уже один раз „подарил“ свое место депутату Зворыгиной, выиграв праймериз и отправившись на Олимпиаду. Но если тогда это была уважительная причина, сейчас решение ответственных лиц, отпустивших его в отпуск, попахивает саботажем. Оппозиция уже готовится обойти избирателей, а вот Куштанов по возвращении рискует стучаться в запертые двери и отлавливать электорат на дачах», — заявляет инсайдер. В мэрии Нижневартовска журналисту агентства подтвердили, что кандидат находится в отпуске, но попросили время, чтобы уточнить, кто согласовывал отдых Куштанова. Секретарь местного отделения ЕР Максим Клец не ответил на звонок и вопросы в мессенджере. Ранее URA.RU писало, что Куштанов стал фаворитом от ЕР на партийных праймериз в Нижневартовске. В числе прочих заслуг он является тренером, вырастившим олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева, что усилило его электоральный потенциал. Довыборы в городскую думу были назначены после смерти депутата-единоросса Андрея Лицука.