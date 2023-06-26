Шойгу впервые появился на СВО после мятежа Пригожина. Видео

Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО

26 июня 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Шойгу посетил зону СВО, передает Минобороны России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны России Сергей Шойгу впервые после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина приехал в зону спецоперации и проверил работу передового пункта управления одного из объединений Западной группировки войск. Также он поставил задачу перед группировкой продолжить активную разведку позиций противника. Об этом заявили в Минобороны России во время брифинга. «Шойгу в ходе работы в зоне спецоперации проверил передовой пункт управления объединения Западной группировки войск», — заявили в Минобороны. Также глава Минобороны поставил задачу командованию Западной группировки войск. Он отметил, что группировка должна продолжить активное ведение разведки позиций армии Украины. Пригожин пошел в вооруженный мятеж против Минобороны в ночь с 23 по 24 июня. Он заявил, что армия России якобы нанесла удары по позициям его бойцов. Когда Пригожину оставалось почти 200 километров до Москвы, он решил повернуть назад.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу впервые после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина приехал в зону спецоперации и проверил работу передового пункта управления одного из объединений Западной группировки войск. Также он поставил задачу перед группировкой продолжить активную разведку позиций противника. Об этом заявили в Минобороны России во время брифинга. «Шойгу в ходе работы в зоне спецоперации проверил передовой пункт управления объединения Западной группировки войск», — заявили в Минобороны. Также глава Минобороны поставил задачу командованию Западной группировки войск. Он отметил, что группировка должна продолжить активное ведение разведки позиций армии Украины. Пригожин пошел в вооруженный мятеж против Минобороны в ночь с 23 по 24 июня. Он заявил, что армия России якобы нанесла удары по позициям его бойцов. Когда Пригожину оставалось почти 200 километров до Москвы, он решил повернуть назад.