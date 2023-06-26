Шойгу впервые появился на СВО после мятежа Пригожина. Видео

Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Шойгу посетил зону СВО, передает Минобороны России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу впервые после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина приехал в зону спецоперации и проверил работу передового пункта управления одного из объединений Западной группировки войск. Также он поставил задачу перед группировкой продолжить активную разведку позиций противника. Об этом заявили в Минобороны России во время брифинга.

«Шойгу в ходе работы в зоне спецоперации проверил передовой пункт управления объединения Западной группировки войск», — заявили в Минобороны. Также глава Минобороны поставил задачу командованию Западной группировки войск. Он отметил, что группировка должна продолжить активное ведение разведки позиций армии Украины.

Пригожин пошел в вооруженный мятеж против Минобороны в ночь с 23 по 24 июня. Он заявил, что армия России якобы нанесла удары по позициям его бойцов. Когда Пригожину оставалось почти 200 километров до Москвы, он решил повернуть назад.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу впервые после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина приехал в зону спецоперации и проверил работу передового пункта управления одного из объединений Западной группировки войск. Также он поставил задачу перед группировкой продолжить активную разведку позиций противника. Об этом заявили в Минобороны России во время брифинга. «Шойгу в ходе работы в зоне спецоперации проверил передовой пункт управления объединения Западной группировки войск», — заявили в Минобороны. Также глава Минобороны поставил задачу командованию Западной группировки войск. Он отметил, что группировка должна продолжить активное ведение разведки позиций армии Украины. Пригожин пошел в вооруженный мятеж против Минобороны в ночь с 23 по 24 июня. Он заявил, что армия России якобы нанесла удары по позициям его бойцов. Когда Пригожину оставалось почти 200 километров до Москвы, он решил повернуть назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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