Глава Минобороны России Сергей Шойгу впервые после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина приехал в зону спецоперации и проверил работу передового пункта управления одного из объединений Западной группировки войск. Также он поставил задачу перед группировкой продолжить активную разведку позиций противника. Об этом заявили в Минобороны России во время брифинга.
«Шойгу в ходе работы в зоне спецоперации проверил передовой пункт управления объединения Западной группировки войск», — заявили в Минобороны. Также глава Минобороны поставил задачу командованию Западной группировки войск. Он отметил, что группировка должна продолжить активное ведение разведки позиций армии Украины.
Пригожин пошел в вооруженный мятеж против Минобороны в ночь с 23 по 24 июня. Он заявил, что армия России якобы нанесла удары по позициям его бойцов. Когда Пригожину оставалось почти 200 километров до Москвы, он решил повернуть назад.
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