25 июня 2023

Организаторы «Ночи музыки» в Екатеринбурге раскрыли, как повлиял досмотр на посещаемость фестиваля

Фестиваль «Ночи музыки» в Екатеринбурге посетило 360 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь музыки. Екатеринбург
Досмотр не напугал посетителей «Ночи музыки» Фото:
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Ural Music Night

Несмотря на усиленные меры безопасности, музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетило 360 тысяч человек. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

«Ночь музыки посетило не меньше зрителей, чем в прошлом году, несмотря на усиленные меры безопасности, продиктованные временем. Екатеринбург вновь на одну ночь стал музыкальной столицей мира», — сообщил директор фестиваля Евгений Горенбург.

Организаторы насчитали 360 тысяч посетителей, в 2022 году посетителей было около 300 тысяч. В самую музыкальную ночь года на сценах выступило около трех тысяч человек.

В этом году Ural Music Night прошел 23 июня. Собрав в прошлом году обратную связь от горожан, организаторы попытались исправить ошибки, которые чаще всего касались обилия мусора, нарушения закона и некачественного звука, однако не все шероховатости удалось исправить.

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Несмотря на усиленные меры безопасности, музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетило 360 тысяч человек. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики. «Ночь музыки посетило не меньше зрителей, чем в прошлом году, несмотря на усиленные меры безопасности, продиктованные временем. Екатеринбург вновь на одну ночь стал музыкальной столицей мира», — сообщил директор фестиваля Евгений Горенбург. Организаторы насчитали 360 тысяч посетителей, в 2022 году посетителей было около 300 тысяч. В самую музыкальную ночь года на сценах выступило около трех тысяч человек. В этом году Ural Music Night прошел 23 июня. Собрав в прошлом году обратную связь от горожан, организаторы попытались исправить ошибки, которые чаще всего касались обилия мусора, нарушения закона и некачественного звука, однако не все шероховатости удалось исправить.
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