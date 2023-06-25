Организаторы «Ночи музыки» в Екатеринбурге раскрыли, как повлиял досмотр на посещаемость фестиваля

Несмотря на усиленные меры безопасности, музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетило 360 тысяч человек. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
«Ночь музыки посетило не меньше зрителей, чем в прошлом году, несмотря на усиленные меры безопасности, продиктованные временем. Екатеринбург вновь на одну ночь стал музыкальной столицей мира», — сообщил директор фестиваля Евгений Горенбург.
Организаторы насчитали 360 тысяч посетителей, в 2022 году посетителей было около 300 тысяч. В самую музыкальную ночь года на сценах выступило около трех тысяч человек.
В этом году Ural Music Night прошел 23 июня. Собрав в прошлом году обратную связь от горожан, организаторы попытались исправить ошибки, которые чаще всего касались обилия мусора, нарушения закона и некачественного звука, однако не все шероховатости удалось исправить.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.