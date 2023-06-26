РИА Новости: США связывались с Россией из-за мятежа Пригожина

26 июня 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Мятеж Пригожина закончился 24 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В посольстве Соединенных Штатов общались с представителями МИД РФ по теме безопасности из-за мятежа Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости. «Посольство [США] контактировало [с МИД РФ] путем электронной переписки», — заявил осведомленный собеседник агентства. Его слова приводит РИА Новости. Мятеж Евгения Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Вечером 23-го числа он обвинил Минобороны России в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве это заявление опровергли. После этого Пригожин заявил, что его частная армия будет уничтожать все на своем пути. Она двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Директор Федерального министерства иностранных дел Германии Тьорвен Беллманн считает, что это произошло из-за отсутствия достаточной поддержки. В Global Times отметили, что авторитет президента России Владимира Путина укрепился после мятежа. Это связано с быстрой реакцией президента на происходящие. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что ничего не может быть страшнее гражданского противостояния, ее слова приводит телеканал 360.

В посольстве Соединенных Штатов общались с представителями МИД РФ по теме безопасности из-за мятежа Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости. «Посольство [США] контактировало [с МИД РФ] путем электронной переписки», — заявил осведомленный собеседник агентства. Его слова приводит РИА Новости. Мятеж Евгения Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Вечером 23-го числа он обвинил Минобороны России в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве это заявление опровергли. После этого Пригожин заявил, что его частная армия будет уничтожать все на своем пути. Она двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Директор Федерального министерства иностранных дел Германии Тьорвен Беллманн считает, что это произошло из-за отсутствия достаточной поддержки. В Global Times отметили, что авторитет президента России Владимира Путина укрепился после мятежа. Это связано с быстрой реакцией президента на происходящие. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что ничего не может быть страшнее гражданского противостояния, ее слова приводит телеканал 360.