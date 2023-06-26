В Китае раскрыли, как мятеж Пригожина повлиял на авторитет Путина

Global Times: быстрая реакция Путина на мятеж Пригожина укрепила авторитет президента

Авторитет Путина укрепился после подавления вооруженного мятежа, заявил Цуй Хэн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Быстрое подавление вооруженного мятежа, который объявил бизнесмен Евгений Пригожин, укрепило авторитет администрации президента России Владимира Путина. Об этом заявил помощник научного сотрудника Центра изучения русского языка в Китае Цуй Хэн.

«Подавление мятежа за столь короткий промежуток времени фактически укрепило власть путинской администрации. [Мятеж] мало влияет на противостояние между Россией и Украиной», — заявил Цуй Хэн, его слова приводит китайская газета Global Times . По словам эксперта, Запад надеялся на то, что Пригожин со своей армией дойдет до Москвы. Однако этого не произошло из-за быстрой реакции Путина. Кремль сохраняет сильную позицию сдерживания, заключил Цуй Хэн.

Он отметил, что Запад пристально следил за ситуацией. В планы противников РФ входило возбуждение антироссийских настроений.

Пригожин в ночь с 23 по 24 июня обвинил Минобороны в нанесении ударов по позициям его бойцов. Оборонное ведомство опровергло это заявление.

После этого Пригожин со своей армией пошел на Москву. ФСБ возбудила против него уголовное дело. Когда до столицы России оставалось 200 километров, в ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сумел договориться с бизнесменом, чтобы он развернул свои войска. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уголовное дело против предпринимателя будет аннулировано, передает телеканал 360.