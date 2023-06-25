Власти Германии раскрыли, почему Пригожин решил отвести свою армию от Москвы

Spiegel: Пригожин остановил мятеж из-за недостаточной поддержки
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Пригожину не хватило поддержки для госпереворота, считают немецкие политики Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Предприниматель Евгений Пригожин остановил поход на Москву из-за того, что не получил достаточной поддержки. Такое мнение выразил политический директор Федерального министерства иностранных дел Германии Тьорвен Беллманн.

«Пригожин не получил поддержки, на которую он надеялся со стороны российских государственных сил для своей попытки государственного переворота», — считает Беллманн, его мнение приводит немецкий журнал Spiegel. Политики отмечают, что именно это стало причиной, по которой Пригожин остановил свой поход на Москву.

Пригожин неоднократно критиковал Министерство обороны РФ. 23 июня он обвинил ведомство в якобы атаке на позиции его частной армии. В Минобороны опровергли заявления и назвали их провокацией. Пригожин объявил, что войдет в Ростов-на-Дону и будет уничтожать любые российские позиции. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором назвал действия предпринимателя внутренним предательством и пообещал защитить народ. Пригожин принял решение об остановке мятежа после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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Предприниматель Евгений Пригожин остановил поход на Москву из-за того, что не получил достаточной поддержки. Такое мнение выразил политический директор Федерального министерства иностранных дел Германии Тьорвен Беллманн. «Пригожин не получил поддержки, на которую он надеялся со стороны российских государственных сил для своей попытки государственного переворота», — считает Беллманн, его мнение приводит немецкий журнал Spiegel. Политики отмечают, что именно это стало причиной, по которой Пригожин остановил свой поход на Москву. Пригожин неоднократно критиковал Министерство обороны РФ. 23 июня он обвинил ведомство в якобы атаке на позиции его частной армии. В Минобороны опровергли заявления и назвали их провокацией. Пригожин объявил, что войдет в Ростов-на-Дону и будет уничтожать любые российские позиции. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором назвал действия предпринимателя внутренним предательством и пообещал защитить народ. Пригожин принял решение об остановке мятежа после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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