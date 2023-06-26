Аналитик раскрыл планы ВСУ по выходу к Азовскому морю

Аналитик Джерелиевский: ВСУ возлагают надежды на Работино Запорожской области

27 июня 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

В Киеве уверены, что взятие Работино поможет выйти к Азовскому морю, отметил Борис Джерелиевский Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Захват села Работино (Токмакский район Запорожской области) является стратегической целью ВСУ, поскольку поможет им выйти на юг к Азовскому морю. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик Борис Джерелиевский. «Это село, это направление обеспечит дальнейшее продвижение на юг к Азовскому морю, поэтому оно имеет определенное стратегическое значение для ВСУ. Им кажется, что в Работино они смогут достичь успеха. Символической нагрузки я никакой не вижу тут. Это ситуативный выбор. При том, что перед ними поставлены серьезные задачи, их сейчас очень здорово ограничили. Они не имеют права широко применять западную бронетехнику», — объяснил Борис Джерелиевский. При этом военный аналитик подчеркнул, что удачи в селе Работино не помогут ВСУ продвинуться дальше. «Сейчас стремительно высыхает русло Каховского водохранилища, я думаю, там будут предприняты попытки наступления, как отвлекающий удар. Но, естественно, там они не смогут применять тяжелую технику. Более того, наступление придется вести по совершенно открытому пространству, еще и форсировать что-то придется. У них есть для этого средства, в частности, им Германия передала понтонные мосты, мостоукладчики. Даже если им удастся взять Работино или продвинуться чуть дальше, развить этот успех они не смогут. Для этого не хватит сил и ресурсов. Прорыв будет купирован, и контрнаступление к тем результатам, на которые они рассчитывают, не приведет», — добавил Джерелиевский. Ранее telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что ВСУ накапливают силы в Запорожской области, чтобы нанести удары в направлении села Пятихатки и Работино. Идут артиллерийские дуэли. По данным российских военкоров, Российская огнеметная система «Солнцепек» и танки сжигают украинских боевиков, прорвавшихся в окопы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Захват села Работино (Токмакский район Запорожской области) является стратегической целью ВСУ, поскольку поможет им выйти на юг к Азовскому морю. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик Борис Джерелиевский. «Это село, это направление обеспечит дальнейшее продвижение на юг к Азовскому морю, поэтому оно имеет определенное стратегическое значение для ВСУ. Им кажется, что в Работино они смогут достичь успеха. Символической нагрузки я никакой не вижу тут. Это ситуативный выбор. При том, что перед ними поставлены серьезные задачи, их сейчас очень здорово ограничили. Они не имеют права широко применять западную бронетехнику», — объяснил Борис Джерелиевский. При этом военный аналитик подчеркнул, что удачи в селе Работино не помогут ВСУ продвинуться дальше. «Сейчас стремительно высыхает русло Каховского водохранилища, я думаю, там будут предприняты попытки наступления, как отвлекающий удар. Но, естественно, там они не смогут применять тяжелую технику. Более того, наступление придется вести по совершенно открытому пространству, еще и форсировать что-то придется. У них есть для этого средства, в частности, им Германия передала понтонные мосты, мостоукладчики. Даже если им удастся взять Работино или продвинуться чуть дальше, развить этот успех они не смогут. Для этого не хватит сил и ресурсов. Прорыв будет купирован, и контрнаступление к тем результатам, на которые они рассчитывают, не приведет», — добавил Джерелиевский. Ранее telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что ВСУ накапливают силы в Запорожской области, чтобы нанести удары в направлении села Пятихатки и Работино. Идут артиллерийские дуэли. По данным российских военкоров, Российская огнеметная система «Солнцепек» и танки сжигают украинских боевиков, прорвавшихся в окопы.