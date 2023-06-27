Полковник Алехин заявил о планах ВСУ по минированию на Купянском направлении

Полковник Алехин: ВСУ готовят «инженерный кулак» для работы на Купянском направлении

В Харьковскую область прибыли инструктора НАТО, сказал Геннадий Алехин Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ усилили группировку на купянском направлении. Они готовят «инженерный кулак» для минирования местности с помощью специалистов из НАТО. Об этом URA.RU сообщил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

«Очень важный момент, недалеко от Купянска находится поселок Великий Бурлук. Там, по сведениям разведки и другим оперативным данным, образована довольно внушительная по количеству сил и средств группировка противника. Туда доставляется инженерная техника, в первую очередь НАТОвского производства, и уже замечены инструкторы-саперы из Великобритании, США», — сказал Геннадий Алехин.

По его словам, инженерные подразделения играют огромную роль в ходе боевых действий. «На этот момент обратили внимание и НАТОвские кураторы. Не зря они сейчас подтягивают специалистов, инженеров, инструкторов, а также инженерную технику в этот район на купянском направлении. Эффективное, умелое использование такого рода „инженерного кулака“ как в обороне, так и в наступательных действиях играет большую роль. В первую очередь они сейчас позаботятся об обороне: как именно минировать поля, подходы, всевозможные направления ударов с нашей стороны», — отметил военный обозреватель.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил о прибытии большого числа наемников на купянском направлении. Также была переброшена различная боевая техника, танки и личный состав.