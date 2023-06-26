Курганец назвал сумму, за которую спецслужбы ВСУ предлагали предать Россию. Видео

Спецслужбы ВСУ предлагали курганцу 100 тысяч рублей, чтобы он предал Родину

27 июня 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Спецслужбы ВСУ предлагали курганскому бойцу 100 тысяч рублей за предательство Родины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский участник спецоперации с позывным «Блогер» рассказал, как спецслужбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали ему 100 тысяч рублей за то, чтобы он в соцсетях назвал Россию агрессором. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU. «Мне еще до поездки на фронт за деньги предлагали записать ролик, что Россия — агрессор и атаковала Украину. За это мне готовы были дать 100 тысяч рублей. Но я не Иуда, я свою Родину ни за какие миллионы не продам и не предам. Как потом с этим жить?», — рассказал боец. Также он добавил, что сейчас для него главной миссией является информационная борьба с врагом. По его словам, в данный момент это очень важно, поскольку украинские спецслужбы активно настраивают наших людей против Родины, втягивают молодежь, предлагая деньги за совершение терактов и провокаций. Ранее URA.RU писало, боец из Курганской области рассказал, как украинские националисты используют детей для бомбардировок военных лагерей. По словам добровольца из батальона «Енисей», в зоне спецоперации противник заставляет подростков шпионить и передавать позиции артиллерии.

Курганский участник спецоперации с позывным «Блогер» рассказал, как спецслужбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали ему 100 тысяч рублей за то, чтобы он в соцсетях назвал Россию агрессором. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU. «Мне еще до поездки на фронт за деньги предлагали записать ролик, что Россия — агрессор и атаковала Украину. За это мне готовы были дать 100 тысяч рублей. Но я не Иуда, я свою Родину ни за какие миллионы не продам и не предам. Как потом с этим жить?», — рассказал боец. Также он добавил, что сейчас для него главной миссией является информационная борьба с врагом. По его словам, в данный момент это очень важно, поскольку украинские спецслужбы активно настраивают наших людей против Родины, втягивают молодежь, предлагая деньги за совершение терактов и провокаций. Ранее URA.RU писало, боец из Курганской области рассказал, как украинские националисты используют детей для бомбардировок военных лагерей. По словам добровольца из батальона «Енисей», в зоне спецоперации противник заставляет подростков шпионить и передавать позиции артиллерии.