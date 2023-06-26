Курганский участник спецоперации с позывным «Блогер» рассказал, как спецслужбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали ему 100 тысяч рублей за то, чтобы он в соцсетях назвал Россию агрессором. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU.
«Мне еще до поездки на фронт за деньги предлагали записать ролик, что Россия — агрессор и атаковала Украину. За это мне готовы были дать 100 тысяч рублей. Но я не Иуда, я свою Родину ни за какие миллионы не продам и не предам. Как потом с этим жить?», — рассказал боец.
Также он добавил, что сейчас для него главной миссией является информационная борьба с врагом. По его словам, в данный момент это очень важно, поскольку украинские спецслужбы активно настраивают наших людей против Родины, втягивают молодежь, предлагая деньги за совершение терактов и провокаций.
Ранее URA.RU писало, боец из Курганской области рассказал, как украинские националисты используют детей для бомбардировок военных лагерей. По словам добровольца из батальона «Енисей», в зоне спецоперации противник заставляет подростков шпионить и передавать позиции артиллерии.
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