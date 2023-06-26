26 июня 2023

Курганец назвал сумму, за которую спецслужбы ВСУ предлагали предать Россию. Видео

Спецслужбы ВСУ предлагали курганцу 100 тысяч рублей, чтобы он предал Родину
© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО Александр Пылков. Курган , пылков александр
Спецслужбы ВСУ предлагали курганскому бойцу 100 тысяч рублей за предательство Родины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский участник спецоперации с позывным «Блогер» рассказал, как спецслужбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали ему 100 тысяч рублей за то, чтобы он в соцсетях назвал Россию агрессором. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU.

«Мне еще до поездки на фронт за деньги предлагали записать ролик, что Россия — агрессор и атаковала Украину. За это мне готовы были дать 100 тысяч рублей. Но я не Иуда, я свою Родину ни за какие миллионы не продам и не предам. Как потом с этим жить?», — рассказал боец.

Также он добавил, что сейчас для него главной миссией является информационная борьба с врагом. По его словам, в данный момент это очень важно, поскольку украинские спецслужбы активно настраивают наших людей против Родины, втягивают молодежь, предлагая деньги за совершение терактов и провокаций.

Ранее URA.RU писало, боец из Курганской области рассказал, как украинские националисты используют детей для бомбардировок военных лагерей. По словам добровольца из батальона «Енисей», в зоне спецоперации противник заставляет подростков шпионить и передавать позиции артиллерии.

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Курганский участник спецоперации с позывным «Блогер» рассказал, как спецслужбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали ему 100 тысяч рублей за то, чтобы он в соцсетях назвал Россию агрессором. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU. «Мне еще до поездки на фронт за деньги предлагали записать ролик, что Россия — агрессор и атаковала Украину. За это мне готовы были дать 100 тысяч рублей. Но я не Иуда, я свою Родину ни за какие миллионы не продам и не предам. Как потом с этим жить?», — рассказал боец. Также он добавил, что сейчас для него главной миссией является информационная борьба с врагом. По его словам, в данный момент это очень важно, поскольку украинские спецслужбы активно настраивают наших людей против Родины, втягивают молодежь, предлагая деньги за совершение терактов и провокаций. Ранее URA.RU писало, боец из Курганской области рассказал, как украинские националисты используют детей для бомбардировок военных лагерей. По словам добровольца из батальона «Енисей», в зоне спецоперации противник заставляет подростков шпионить и передавать позиции артиллерии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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