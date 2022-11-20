20 ноября 2022
19 ноября 2022

Курганский боец: украинские националисты используют детей для бомбардировок военных лагерей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, тренировка на полигоне
Националисты ВСУ используют детей для шпионажа за военными лагерями ВС РФ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир отделения огневой поддержки батальона «Дон» из Курганской области рассказал о том, что в зоне спецоперации на Украине националисты ВСУ используют подростков для шпионажа за военными лагерями и передачи позиции вражеской артиллерии. Об этом военнослужащий сообщил одному из местных изданий.

«Националисты ВСУ используют в боевых действиях даже детей. Мальчишки и девчонки 12-14 лет помогают им сдавать наши позиции. Ходят с телефонами, снимают обеспечение лагерей и передают им координаты. Потом начинаются бомбежки. Поэтому приходится бойцам следить и выдавливать таких „фотографистов“», — рассказал боец журналисту газеты «Знамя».

Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Кургана рассказал о жестком отборе в батальон «Дон». Также сообщалось, что боец из Херсона дал обещание «искоренить фашизм на украинской и русской землях» и назвал страны НАТО, чьих наемников воюет больше всего в Донбассе. Кроме того, боец дал советы по выживанию мобилизованным курганцам и рассказал о трофеях, захваченных у украинских националистов в бою.

О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также в планах ВС РФ провести демилитаризацию и денацификация страны.

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Командир отделения огневой поддержки батальона «Дон» из Курганской области рассказал о том, что в зоне спецоперации на Украине националисты ВСУ используют подростков для шпионажа за военными лагерями и передачи позиции вражеской артиллерии. Об этом военнослужащий сообщил одному из местных изданий. «Националисты ВСУ используют в боевых действиях даже детей. Мальчишки и девчонки 12-14 лет помогают им сдавать наши позиции. Ходят с телефонами, снимают обеспечение лагерей и передают им координаты. Потом начинаются бомбежки. Поэтому приходится бойцам следить и выдавливать таких „фотографистов“», — рассказал боец журналисту газеты «Знамя». Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Кургана рассказал о жестком отборе в батальон «Дон». Также сообщалось, что боец из Херсона дал обещание «искоренить фашизм на украинской и русской землях» и назвал страны НАТО, чьих наемников воюет больше всего в Донбассе. Кроме того, боец дал советы по выживанию мобилизованным курганцам и рассказал о трофеях, захваченных у украинских националистов в бою. О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также в планах ВС РФ провести демилитаризацию и денацификация страны.
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