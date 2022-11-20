Курганский боец: украинские националисты используют детей для бомбардировок военных лагерей

21 ноября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Националисты ВСУ используют детей для шпионажа за военными лагерями ВС РФ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир отделения огневой поддержки батальона «Дон» из Курганской области рассказал о том, что в зоне спецоперации на Украине националисты ВСУ используют подростков для шпионажа за военными лагерями и передачи позиции вражеской артиллерии. Об этом военнослужащий сообщил одному из местных изданий. «Националисты ВСУ используют в боевых действиях даже детей. Мальчишки и девчонки 12-14 лет помогают им сдавать наши позиции. Ходят с телефонами, снимают обеспечение лагерей и передают им координаты. Потом начинаются бомбежки. Поэтому приходится бойцам следить и выдавливать таких „фотографистов“», — рассказал боец журналисту газеты «Знамя». Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Кургана рассказал о жестком отборе в батальон «Дон». Также сообщалось, что боец из Херсона дал обещание «искоренить фашизм на украинской и русской землях» и назвал страны НАТО, чьих наемников воюет больше всего в Донбассе. Кроме того, боец дал советы по выживанию мобилизованным курганцам и рассказал о трофеях, захваченных у украинских националистов в бою. О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также в планах ВС РФ провести демилитаризацию и денацификация страны.

Командир отделения огневой поддержки батальона «Дон» из Курганской области рассказал о том, что в зоне спецоперации на Украине националисты ВСУ используют подростков для шпионажа за военными лагерями и передачи позиции вражеской артиллерии. Об этом военнослужащий сообщил одному из местных изданий. «Националисты ВСУ используют в боевых действиях даже детей. Мальчишки и девчонки 12-14 лет помогают им сдавать наши позиции. Ходят с телефонами, снимают обеспечение лагерей и передают им координаты. Потом начинаются бомбежки. Поэтому приходится бойцам следить и выдавливать таких „фотографистов“», — рассказал боец журналисту газеты «Знамя». Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из Кургана рассказал о жестком отборе в батальон «Дон». Также сообщалось, что боец из Херсона дал обещание «искоренить фашизм на украинской и русской землях» и назвал страны НАТО, чьих наемников воюет больше всего в Донбассе. Кроме того, боец дал советы по выживанию мобилизованным курганцам и рассказал о трофеях, захваченных у украинских националистов в бою. О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также в планах ВС РФ провести демилитаризацию и денацификация страны.