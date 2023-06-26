Центры ЧВК «Вагнер» возобновили работу в городах РФ

26 июня 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

По всей России возобновились рекрутинговые кампании в ЧВК «Вагнер» Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина По всей России возобновились рекрутинговые кампании в ЧВК «Вагнер». Кампании продолжаются в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Тюмени и других российских городах. «В организации все штатно, рекрутинговые кампании в ЧВК по всей стране продолжаются», — передает слова представителя центра набора ЧВК « Газета.ру ». Сотрудник ЧВК «Вагнер» в Новосибирске сообщил, что центр возобновил набор людей в частную военную компанию. Рекламные плакаты были повешены на входе после того, как их сняли 24 июня. Ранее сообщалось, что центры набора также продолжают работу в Астрахани, Воронеже, Петербурге и Тюмени, где набирают желающих для вступления в ряды ЧВК «Вагнер». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа в ночь с 23 по 24 июня. Мятеж закончился вечером 24 июня, после того, как армия Пригожина не дошла до Москвы около 200 километров. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко, после чего Пригожин решил повернуть назад.

По всей России возобновились рекрутинговые кампании в ЧВК «Вагнер». Кампании продолжаются в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Тюмени и других российских городах. «В организации все штатно, рекрутинговые кампании в ЧВК по всей стране продолжаются», — передает слова представителя центра набора ЧВК «Газета.ру». Сотрудник ЧВК «Вагнер» в Новосибирске сообщил, что центр возобновил набор людей в частную военную компанию. Рекламные плакаты были повешены на входе после того, как их сняли 24 июня. Ранее сообщалось, что центры набора также продолжают работу в Астрахани, Воронеже, Петербурге и Тюмени, где набирают желающих для вступления в ряды ЧВК «Вагнер». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа в ночь с 23 по 24 июня. Мятеж закончился вечером 24 июня, после того, как армия Пригожина не дошла до Москвы около 200 километров. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко, после чего Пригожин решил повернуть назад.