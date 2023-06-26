В свердловском городском округе отменили действие особого режима

В Тугулымском городском округе отменили противопожарный режим
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Противопожарный режим действует в Свердловской области с середины апреля Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Тугулымском городском округе (Свердловская область) отменили действие особого противопожарного режима, который действовал с 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа.

«На территории Тугулымского городского округа отменяется действие противопожарного режима. Он действовал в округе с 10 апреля», — пишет пресс-служба мэрии Тугулыма в соцсети «ВКонтакте».

Решение, как сообщили в мэрии Тугулыма, принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки в округе и установлением погодных условий, которые позволяют снизить класс пожарной опасности. Несмотря на это, в местной администрации призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

Противопожарный режим на территории Свердловской области ввели с середины апреля из-за бушевавших крупных лесных пожаров в регионе. Свердловчанам запретили жарить шашлыки, разводить костры и ходить в леса. С 6 июня уральцам разрешили посещать лесные массивы. С 23 июня жителям области разрешили посещать следующие природные парки: Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской и Шарташский лесной парк. Несмотря на отмену действия противопожарного режима в Тугулыме, в других городах и населенных пунктах области режим продолжает действовать. Информации о полной отмене режима пока не было.

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В Тугулымском городском округе (Свердловская область) отменили действие особого противопожарного режима, который действовал с 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа. «На территории Тугулымского городского округа отменяется действие противопожарного режима. Он действовал в округе с 10 апреля», — пишет пресс-служба мэрии Тугулыма в соцсети «ВКонтакте». Решение, как сообщили в мэрии Тугулыма, принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки в округе и установлением погодных условий, которые позволяют снизить класс пожарной опасности. Несмотря на это, в местной администрации призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Противопожарный режим на территории Свердловской области ввели с середины апреля из-за бушевавших крупных лесных пожаров в регионе. Свердловчанам запретили жарить шашлыки, разводить костры и ходить в леса. С 6 июня уральцам разрешили посещать лесные массивы. С 23 июня жителям области разрешили посещать следующие природные парки: Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской и Шарташский лесной парк. Несмотря на отмену действия противопожарного режима в Тугулыме, в других городах и населенных пунктах области режим продолжает действовать. Информации о полной отмене режима пока не было.
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