В свердловском городском округе отменили действие особого режима

В Тугулымском городском округе отменили противопожарный режим

Противопожарный режим действует в Свердловской области с середины апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Тугулымском городском округе (Свердловская область) отменили действие особого противопожарного режима, который действовал с 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа.

«На территории Тугулымского городского округа отменяется действие противопожарного режима. Он действовал в округе с 10 апреля», — пишет пресс-служба мэрии Тугулыма в соцсети «ВКонтакте».

Решение, как сообщили в мэрии Тугулыма, принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки в округе и установлением погодных условий, которые позволяют снизить класс пожарной опасности. Несмотря на это, в местной администрации призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

Противопожарный режим на территории Свердловской области ввели с середины апреля из-за бушевавших крупных лесных пожаров в регионе. Свердловчанам запретили жарить шашлыки, разводить костры и ходить в леса. С 6 июня уральцам разрешили посещать лесные массивы. С 23 июня жителям области разрешили посещать следующие природные парки: Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской и Шарташский лесной парк. Несмотря на отмену действия противопожарного режима в Тугулыме, в других городах и населенных пунктах области режим продолжает действовать. Информации о полной отмене режима пока не было.

Фото: сообщество мэрии Тугулыма в соцсетях