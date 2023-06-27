В США дали Украине всего несколько недель на победу

WP: у Украины есть несколько недель, чтобы переломить ситуацию на фронте

27 июня 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

У Украины есть немного времени, чтобы переломить ситуацию на фронте, заявил Грэм Эллисон Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине остается несколько недель, чтобы добиться успеха на поле боя с Россией. Если Украина не будет продвигаться, то она потеряет территории на многие годы. Об этом заявил газете The Washington Post заявил профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон. «Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет», — заявил Грэм Эллисон, его слова приводит американская газета . Автор материала не стал уточнять, чем обусловлен такой срок. Он отметил, что если Украина так и будет в тупиковом положении из-за отсутствия успехов на поле боя, то партнеры страны откажутся от сотрудничества. Это связано с тем, что в странах глобального юга процветают идеи остановки кровопролития. В независимости от результатов конфликта, мир отпразднует окончание военных действий, отметил эксперт. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за это время она не смогла добиться успехов. Это связанно с тем, что Россия смогла выстроить дополнительные линии обороны. В будущих переговорах между Россией и Украиной может участвовать президент Республики Белоруссии Александр Лукашенко. Переговоры по Украине могут пройти в июле, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украине остается несколько недель, чтобы добиться успеха на поле боя с Россией. Если Украина не будет продвигаться, то она потеряет территории на многие годы. Об этом заявил газете The Washington Post заявил профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон. «Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет», — заявил Грэм Эллисон, его слова приводит американская газета. Автор материала не стал уточнять, чем обусловлен такой срок. Он отметил, что если Украина так и будет в тупиковом положении из-за отсутствия успехов на поле боя, то партнеры страны откажутся от сотрудничества. Это связано с тем, что в странах глобального юга процветают идеи остановки кровопролития. В независимости от результатов конфликта, мир отпразднует окончание военных действий, отметил эксперт. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за это время она не смогла добиться успехов. Это связанно с тем, что Россия смогла выстроить дополнительные линии обороны. В будущих переговорах между Россией и Украиной может участвовать президент Республики Белоруссии Александр Лукашенко. Переговоры по Украине могут пройти в июле, передает RT.