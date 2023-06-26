26 июня 2023

В Курганской области пересохла река. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Засуха. Челябинск., засуха, такыр, земля, сушь
Река пересохла в Белозерском округе (архивное фото) Фото:

В деревне Мокино Белозерского муниципального округа Курганской области пересохла река. Об этом рассказали местные жители.

«Пересохла вся река. Причина в том, что после наводнения русло реки начинает течь в обход деревни и чтобы река текла снова по деревни, каждый год после наводнения осыпали не большую земляную дамбу. Река является для жителей деревни Мокино жизненно необходимым источником, так как не у всех жителей на участках есть колодцы», — написал от имени жителей деревни анонимный пользователь в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В посте указано, что также сейчас в реке даже пожарные не смогут набрать воды. «У жителей есть колодцы и скважины, есть общественный колодец. Такая же ситуация с рекой была и в прошлом году. Жители просят сделать запруду, но это федеральные полномочия», — объяснил URA.RU глава округа Александр Завьялов.

Ранее стало известно, что за последние три года в Курганской области высохли пять озер. Озера Красное, Пустое, Камышное, Бабье и Хохловатики пересохли из-за дефицита влаги, который привел к сильному падению уровня рек.

По словам властей, река в деревне пересыхает не первый год
По словам властей, река в деревне пересыхает не первый год
Фото:
Из-за того, что река пересохла, пожарные не могут набрать в ней воду
Из-за того, что река пересохла, пожарные не могут набрать в ней воду
Фото:

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В деревне Мокино Белозерского муниципального округа Курганской области пересохла река. Об этом рассказали местные жители. «Пересохла вся река. Причина в том, что после наводнения русло реки начинает течь в обход деревни и чтобы река текла снова по деревни, каждый год после наводнения осыпали не большую земляную дамбу. Река является для жителей деревни Мокино жизненно необходимым источником, так как не у всех жителей на участках есть колодцы», — написал от имени жителей деревни анонимный пользователь в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». В посте указано, что также сейчас в реке даже пожарные не смогут набрать воды. «У жителей есть колодцы и скважины, есть общественный колодец. Такая же ситуация с рекой была и в прошлом году. Жители просят сделать запруду, но это федеральные полномочия», — объяснил URA.RU глава округа Александр Завьялов. Ранее стало известно, что за последние три года в Курганской области высохли пять озер. Озера Красное, Пустое, Камышное, Бабье и Хохловатики пересохли из-за дефицита влаги, который привел к сильному падению уровня рек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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