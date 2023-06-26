Река пересохла в Белозерском округе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Мокино Белозерского муниципального округа Курганской области пересохла река. Об этом рассказали местные жители.

«Пересохла вся река. Причина в том, что после наводнения русло реки начинает течь в обход деревни и чтобы река текла снова по деревни, каждый год после наводнения осыпали не большую земляную дамбу. Река является для жителей деревни Мокино жизненно необходимым источником, так как не у всех жителей на участках есть колодцы», — написал от имени жителей деревни анонимный пользователь в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В посте указано, что также сейчас в реке даже пожарные не смогут набрать воды. «У жителей есть колодцы и скважины, есть общественный колодец. Такая же ситуация с рекой была и в прошлом году. Жители просят сделать запруду, но это федеральные полномочия», — объяснил URA.RU глава округа Александр Завьялов.

Ранее стало известно, что за последние три года в Курганской области высохли пять озер. Озера Красное, Пустое, Камышное, Бабье и Хохловатики пересохли из-за дефицита влаги, который привел к сильному падению уровня рек.

По словам властей, река в деревне пересыхает не первый год Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган»