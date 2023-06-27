Politico: Запад заставляет Украину ускорить наступление на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
Украинские бойцы не смогут сражаться как силы НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейские страны и США недовольны тем, что ВСУ осторожно ведут себя во время контрнаступления. Об этом сообщила газета Politico. Западные чиновники призывают Украину действовать быстрее и жестче.

«США и ряд европейских стран неделями призывали Украину двигаться быстрее и жестче на передовой. Критика заключалась в том, что Киев действовал слишком осторожно, ожидая подходящих погодных условий и других факторов, перед нанесением ударов по укреплениям РФ», — говорится в материале. Однако украинские чиновники отмечают, что нет намеренной задержки в наступательных действиях.

Украинским бойцам для быстрых результатов мешают авиация РФ, минные поля и плохая погода. Специалисты давно отметили неспособность ВСУ вести бой. «Несмотря на обучение, которое украинские силы получили от западных вооруженных сил, маловероятно, что они будут сражаться так же, как силы НАТО», — сообщается в материале.

Ранее стало известно, что США дали Киеву всего несколько недель на победу. Если Украина не достигнет результатов, то она потеряет территории на многие годы. Западная техника не помогает ВСУ в наступлении и не спасает Украину от эффективности русского оружия, передает RT.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские страны и США недовольны тем, что ВСУ осторожно ведут себя во время контрнаступления. Об этом сообщила газета Politico. Западные чиновники призывают Украину действовать быстрее и жестче. «США и ряд европейских стран неделями призывали Украину двигаться быстрее и жестче на передовой. Критика заключалась в том, что Киев действовал слишком осторожно, ожидая подходящих погодных условий и других факторов, перед нанесением ударов по укреплениям РФ», — говорится в материале. Однако украинские чиновники отмечают, что нет намеренной задержки в наступательных действиях. Украинским бойцам для быстрых результатов мешают авиация РФ, минные поля и плохая погода. Специалисты давно отметили неспособность ВСУ вести бой. «Несмотря на обучение, которое украинские силы получили от западных вооруженных сил, маловероятно, что они будут сражаться так же, как силы НАТО», — сообщается в материале. Ранее стало известно, что США дали Киеву всего несколько недель на победу. Если Украина не достигнет результатов, то она потеряет территории на многие годы. Западная техника не помогает ВСУ в наступлении и не спасает Украину от эффективности русского оружия, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...