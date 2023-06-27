Politico: Запад заставляет Украину ускорить наступление на Россию

27 июня 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Украинские бойцы не смогут сражаться как силы НАТО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейские страны и США недовольны тем, что ВСУ осторожно ведут себя во время контрнаступления. Об этом сообщила газета Politico. Западные чиновники призывают Украину действовать быстрее и жестче. «США и ряд европейских стран неделями призывали Украину двигаться быстрее и жестче на передовой. Критика заключалась в том, что Киев действовал слишком осторожно, ожидая подходящих погодных условий и других факторов, перед нанесением ударов по укреплениям РФ», — говорится в материале . Однако украинские чиновники отмечают, что нет намеренной задержки в наступательных действиях. Украинским бойцам для быстрых результатов мешают авиация РФ, минные поля и плохая погода. Специалисты давно отметили неспособность ВСУ вести бой. «Несмотря на обучение, которое украинские силы получили от западных вооруженных сил, маловероятно, что они будут сражаться так же, как силы НАТО», — сообщается в материале. Ранее стало известно, что США дали Киеву всего несколько недель на победу. Если Украина не достигнет результатов, то она потеряет территории на многие годы. Западная техника не помогает ВСУ в наступлении и не спасает Украину от эффективности русского оружия, передает RT.

Европейские страны и США недовольны тем, что ВСУ осторожно ведут себя во время контрнаступления. Об этом сообщила газета Politico. Западные чиновники призывают Украину действовать быстрее и жестче. «США и ряд европейских стран неделями призывали Украину двигаться быстрее и жестче на передовой. Критика заключалась в том, что Киев действовал слишком осторожно, ожидая подходящих погодных условий и других факторов, перед нанесением ударов по укреплениям РФ», — говорится в материале. Однако украинские чиновники отмечают, что нет намеренной задержки в наступательных действиях. Украинским бойцам для быстрых результатов мешают авиация РФ, минные поля и плохая погода. Специалисты давно отметили неспособность ВСУ вести бой. «Несмотря на обучение, которое украинские силы получили от западных вооруженных сил, маловероятно, что они будут сражаться так же, как силы НАТО», — сообщается в материале. Ранее стало известно, что США дали Киеву всего несколько недель на победу. Если Украина не достигнет результатов, то она потеряет территории на многие годы. Западная техника не помогает ВСУ в наступлении и не спасает Украину от эффективности русского оружия, передает RT.